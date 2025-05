Alcaraz derroca a Sinner en Roma

Enric Gardiner Domingo, 18 de mayo 2025, 19:43 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz le dio la bienvenida al circuito a Jannik Sinner con una espectacular victoria en el feudo del italiano. En la final del Masters 1.000 de Roma, el único gran título en tierra batida que le faltaba en el palmarés al murciano, Alcaraz batió a Sinner, por 7-6 (5) y 6-1, y le demostró que su vuelta a las pistas tras cumplir su sanción por dopaje no va a ser un camino de rosas.

Alcaraz sumó su cuarto triunfo consecutivo ante Sinner tras acudir a la final con un parcial de 42 victorias y una derrota desde agosto, y aumenta su ventaja en el cara a cara a 7-4, además de impedir al actual número uno del mundo ser el primer italiano en vencer en Roma desde Adriano Pannata en 1976. El de El Palmar es ya el quinto tenista en la historia en conquistar los tres Masters 1.000 sobre tierra batida, junto a Rafa Nadal, Guga Kuerten, Marcelo Ríos y Novak Djokovic y se queda junto al brasileño y el balear como el único en añadir a ese triplete Roland Garros. Pese a que Alcaraz partirá como cabeza de serie número dos, será el principal favorito a revalidar el título cuando comience el Grand Slam parisino el próximo domingo.

La figura de Sinner, espigada pero más atlética que antes de su suspensión de tres meses por dopaje, era el último obstáculo entre Alcaraz y el trofeo de Roma. Era, además, el mayor, por el aura de favorito local del italiano, por el empuje del público y por una semana en la que había demostrado estar tan fino como cuando se marchó después del Abierto de Australia.

El primer set así lo confirmó. Sinner no permitió ni una sola rotura con su servicio y obligó a Alcaraz a dar varios pasos atrás en el resto para tener oportunidades de devolver la pelota. Desde la grada, Juan Carlos Ferrero le animaba a que avanzara para no quedar siempre en desventaja con el italiano, que pudo llevarse el parcial con 5-6 cuando dispuso de dos bolas para ello. El primer resto lo tiró directamente a la red y el segundo punto de set lo salvó con maestría el español, forzando un 'tie break' donde la tensión aumentó hasta el punto de que el público no cesaba con sus gritos hacia Sinner en los segundos saques del español.

Ni una inoportuna doble falta con 4-2 a favor privó a Alcaraz de llevarse un set que anestesió al italiano, derrotado físicamente por ese derechazo mental que fue verse por detrás en el marcador. Sinner había ganado 24 sets de forma consecutiva ante miembros del 'top 10' y estaba a cuatro más del récord histórico de John McEnroe, pero Alcaraz cortó su racha y le desintegró.

Sinner, desfondado

En Umag 2022 y Miami 2023, el italiano fue capaz de darle la vuelta a un encuentro en el que el primer set se le escapó en el desempate, pero aquí estaba desfondado. Lógico en parte por su parón de tres meses sin competir a este nivel. Mérito y mucho también tuvo Alcaraz, que no se descentró en ningún momento y seguramente jugara uno de sus mejores encuentros del año. Uno que vale el tercer título del curso tras Róterdam y Montecarlo y una gira de tierra en la que, además del título en el Principado y Roma, también llegó a la final en el Conde de Godó. Se ha ganado por derecho propio ser el gran favorito en París, donde defenderá su corona.

El murciano reduce la distancia en el ranking mundial a 1.530 puntos, pero tiene imposible superar a Sinner hasta por lo menos después de Wimbledon, ya que en París y Londres defiende 4.000 puntos. Eso sí, en la carrera por ser el mejor del año, Alcaraz ya tiene una ventaja de 990 puntos frente al italiano.