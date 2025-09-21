El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Italia revalida la Billie Jean King Cup

Las italianas solventan la final en los dos partidos individuales y se imponen a Estados Unidos para revalidar su corona

Enric Gardiner

Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:23

Italia es la reina de la Billie Jean King Cup. Con Elisabetta Cocciaretto y Jasmine Paolini, las italianas han revalidado su corona y conquistado el sexto título en esta competición.

Con la victoria ante Estados Unidos, sellada en los partidos individuales, sin tener que recurrir al dobles, las italianas encadenan dos títulos seguidos como ya hicieron en 2009 y 2010, cuando contaban con Flavia Penneta, Francesca Schiavone, Roberta Vinci y Sara Errani. Esta última ha conseguido su quinta BJK Cup (antigua Copa Federación).

Tras superar a China en cuartos de final y a Ucrania, verdugos de España, en semifinales, las chicas de Tathiana Garbin certificaron su espectacular semana en Shenzhen con un triunfo por la vía rápida ante Estados Unidos, que partía como favorita en esta final.

Sin embargo, Cocciaretto, revelación del torneo pese a ser la número 91 del ránking, batió por un doble 6-4 a Emma Navarro (18) y allanó mucho la final para las italianas, que iban a disponer entonces de su número uno, Paolini, toda una finalista de Roland Garros y Wimbledon, y del dobles, con la propia Paolini y la especialista Errani.

Y no hizo falta ni recurrir al dobles. Paolini se impuso a Jessica Pegula, séptima mejor jugadora del mundo, por 6-4 y 6-2, y dio el sexto entorchado a Italia.

El dominio de Italia en el tenis actual es aplastante y además de haber conquistado las dos últimas BJK Cup -la del año pasado en Málaga- también han ganado las Copas Davis de 2023 y 2024.

En dos meses, en Bolonia (Italia), el equipo liderado por Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, buscará levantar la tercera 'ensaladera' consecutiva. Para los chicos sería la tercera de su historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 22 años en un choque con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor, fallecido en el accidente de la rotonda del San Agustín
  3. 3

    Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes
  4. 4

    Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes
  5. 5 Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social
  6. 6

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  7. 7

    Cantarranas completa el veto al ruido en las tres zonas de marcha a la espera de la Catedral
  8. 8

    La hora de salida de Iván Romeo en el Mundial de Kigali
  9. 9

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  10. 10

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Italia revalida la Billie Jean King Cup

Italia revalida la Billie Jean King Cup