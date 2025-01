La 'melé más grande del mundo' se queda a las puertas del récord Guinness

«Crouch', 'bind' y 'set', ahora fuerte, fuerte y aguantamos». Ese ha sido el grito de guerra con el que Valladolid ha dado el pistoletazo de salida a un nuevo intento de récord mundial, la melé más grande del mundo –con una de las formaciones ... más características del rugby, donde los delanteros reinician el juego con una lucha por la posesión–. Una gesta que ha convertido en una fiesta la Plaza Mayor, con alrededor de un millar de personas, que sin embargo no han resultado suficientes para ocupar un lugar oficial en la historia. El récord estaba fijado en 1.080 personas y se ha quedado a las puertas de ser superado. Desde la organización contabilizaron «más de mil personas, a pocas decenas de alcanzar la cifra deseada». En el intento de récord se volcaron desde primera hora de la tarde las concejalas Blanca Jiménez, Mayte Martínez y Mercedes Cantalapiedra, que abordaban a los viandantes que, con curiosidad, se acercaban a la Plaza Mayor para tratar de sumarlos a la melé.

Eduardo Téllez, comentarista en Movistar Plus+, que llevó a cabo la acción –enmarcada en la presentación del Torneo de Rugby Seis Naciones. junto con el Ayuntamiento de Valladolid, los dos equipos de rugby de la ciudad, Quesos Entrepinares y Club de Rugby El Salvador, y el Club Rugby Arroyo, destacó que es una «pena» que no se haya podido conseguir, pero «no debe haber tristeza», sino que «hay que estar contentos por la gran convocatoria que se ha conseguido y la gran visibilidad que se ha dado al rugby. El año que viene, dijo, «lo volveremos a intentar y se va a conseguir de manera holgada», concluyó.

El buen ambiente primó en la Plaza Mayor. India Pérez recalcó la importancia de estos eventos donde la ciudad se «vuelca» por dar valor a un deporte «noble» en el que reina el buen ambiente y el compañerismo. «Valladolid es la capital del rugby, no nos cansamos de repetirlo y nuestros equipos lo demuestran en cada partido», subrayó.

Aarón García se mostró entusiasmado por «batir este récord». Dos largas filas esperando para recoger el número alababan su optimismo. «Creo que estaremos cerca de las 1.200 personas, aunque si no se consigue tampoco pasa nada, al final la cosa es este pedazo de ambiente que hay», afirmaba. Un optimismo que contrastaba con los 700 participantes que vaticinaba Maca Valle, «aunque yo soy muy pesimista para estas cosas, pero me gusta ver como este deporte va haciendo cantera entre todos los vallisoletanos. Que se vea que existe algo más que el fútbol. Y en esto encima somos muy buenos».

«Valladolid es una ciudad que arropa este deporte», ha incidido Pedro Martínez, quien asegura que los domingos de Pepe Rojo son un «obligatorio» en su casa y no solo por «el tercer tiempo». Pedro ha destacado que cuando era más pequeño dio alguna que otra carrera con el «balón ovalado» sobre sus manos y ver cómo ha evolucionado todo en Valladolid es «increíble».

Una opinión que comparte Alonso Lucas, que se aficionó a este deporte cuando comenzó la Universidad. Siempre he sido de El Salvador, yo hablaba en casa de unirme al equipo y recuerdo cómo mi madre no lo veía con buenos ojos, decía que esos eran unos brutos. Una opinión que gracias a dios ha cambiado y fíjate hasta donde hemos llegado. Me llegan a decir a mí con veinte años que iba a ver a los dos equipos de mi ciudad disputarse una final de Copa del Rey en un Estadio José Zorrilla a reventar y no me lo creo. Guardo un maravilloso recuerdo de ese día, también que la ganaran 'mi Chami' tiene algo que ver, ojalá se repita este año», confesaba entre risas.

Alonso también ha destacado el importante trabajo que se realiza desde hace años en los equipos de la ciudad. «Es muy positivo para el rugby nacional ver cómo cada vez en los equipos hay menos extranjeros -también porque no hay dinero para grandes fichajes-, cómo llegan a División de Honor jugadores criados en casa. Algo que luego se traduce en un equipo nacional muy fuerte y que justo este domingo tiene una gran cita para poder estar en el mundial de 2027 que nos los merecemos», ha concluido.

Sonia Bravo aseguraba que «abraza» este deporte por «la familia que se crea». Se trata de una competición «donde luego todos somos amigos y donde el tercer tiempo es casi tan importante como el partido, pero eso sí, hay que ganarse el tercer tiempo con una buena melé», ha incidido.

Todo ello bajo el amparo del comienzo del campeonato de rugby más importante a nivel internacional -e Torneo de las Seis Naciones- donde se enfrentarán, desde este viernes Gales, Italia, Inglaterra, Francia, Escocia e Irlanda como la gran favorita, que además luchará por conseguir su tercer gran campeonato de manera consecutiva. Y así ha sido destacada entre los padrinos de esta convocatoria para intentar otorgar a la ciudad de Valladolid un nuevo récord mundial, que han destacado que Valladolid respira rugby y que si bien la ciudad «fue hace siglos la capital de España, ahora es la capital del pincho y del rugby».