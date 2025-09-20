La vallisoletana Alejandra Alonso se proclama campeona del FIP Platinum Sevilla 2025

El Norte Valladolid Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:13 Comenta Compartir

La joven dupla formada por la vallisoletana Alejandra Alonso y Claudia Jensen ha firmado un torneo para el recuerdo al proclamarse campeonas del FIP Platinum Sevilla 2025, imponiéndose en la final por un trabajado 7-6 (tie-break) y 6-3 a Verónica Virseda y Aranzazu Osoro.

Desde el primer encuentro, Alonso y Jensen mostraron un altísimo nivel de juego, manteniendo la concentración en los momentos decisivos y demostrando una madurez que sorprende debida su juventud. A lo largo del torneo, fueron dejando atrás a rivales de primer nivel. En cuartos de final se impusieron con autoridad en dos sets a Noa Cánovas y Lali Rodríguez, y en semifinales protagonizaron un auténtico espectáculo, derrotando en un doble tie-break a una de las parejas favoritas, formada por Alejandra Salazar y Martina Calvo.

Ampliar

La final fue el broche de oro a un campeonato en el que han mostrado un pádel sólido, ofensivo y muy serio. El primer set, resuelto en el tie-break, fue la clave para decantar el partido, y en el segundo set lograron romper el servicio de sus rivales en los momentos justos para cerrar el encuentro por 6-3.

Con este título en Sevilla, Alonso y Jensen se consolidan como una de las parejas emergentes del circuito internacional. A sus 18 y 19 años, han demostrado capacidad para competir y ganar a rivales de primer nivel, lo que refuerza su proyección en el pádel profesional y confirma que su crecimiento deportivo va en línea ascendente.

Temas

Pádel

Sevilla