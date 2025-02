Valladolid acoge tres Campeonatos de España en menos de un mes

Santiago Hidalgo Martes, 4 de febrero 2025, 11:55 Comenta Compartir

El año deportivo comienza fuerte. En la misma línea que concluyó. Valladolid congregará en el mes de febrero tres competiciones nacionales, campeonatos de España, para aquilatar la categoría deportiva de esta ciudad y su buena relación con los entes federativos nacionales y regionales. Además, en tres especialidades no consideradas como deportes mayoritarios.

Arranca del 6 al 9 de febrero con la disputa del Campeonato de España de Arco Recurvo y Arco Compuesto en la modalidad de sala y para todas las categorías desde U15 hasta absolutos. Continuará el fin de semana del 15 y 16 con el XII Campeonato de España Máster de Piscina de Salvamento y Socorrismo, para concluir con el XI Campeonato de España de edades de natación por federaciones autonómicas y VIII Campeonato de España de natación inclusiva del 21 al 23 de febrero.

El Campeonato de España de Arco Recurvo y Arco Compuesto en Sala que se celebrará en Valladolid los próximos días 6 a 9 de febrero concentrará la participación más alta de los últimos años y llama así a la puerta de los récords.

En categorías inferiores (desde U15 hasta U21 en Hombres y Mujeres y en las dos especialidades) se reunirán 339 participantes, 50 más que el pasado año y 62 más que en la edición de 2023 que también se disputó en Valladolid. Pero es que en categoría absoluta serán 337 los competidores (Arco Compuesto y Recurvo, Hombres y Mujeres) con lo que los números globales se van hasta los 676 arqueros.

Por equipos serán 151 en total, 12 más que la pasada edición en Jaén, con presencia de todas las CCAA a excepción de la ciudad autónoma de Ceuta. Los deportistas de los Centros de Alto Rendimiento de Madrid y de León estarán en Valladolid, con los olímpicos Pablo Acha y Elia Canales ejerciendo como abanderados. Se entregarán 189 medallas y 54 trofeos para los equipos, además de parches de campeones de España a todos los medallistas de oro individuales.

Con entrada gratuita, el pabellón 2 de la Feria de Valladolid será el escenario para llevar a cabo esta vistosa competición que congregará el jueves y viernes a las categorías inferiores y sábado y domingo a los absolutos. Todo ello desde las 9.30 horas en las que se inician los calentamientos hasta última hora de la tarde. Además, el público podrá disfrutar de la experiencia de tirar con arco y conocer de cerca este deporte.

La ciudad de Valladolid ya acogió este mismo campeonato en la Feria de Valladolid hace dos años en un formato algo más reducido de tres días, pero el impacto ya fue muy alto por el número de participantes y de acompañantes. Además, Valladolid es sede recurrente de uno de los Grandes Premios de España de la temporada, habiendo albergado 6 ediciones en los últimos 10 años. En 2017 Valladolid acogió también el Campeonato de España de Arco Recurvo y Arco Compuesto al Aire Libre.

Máster de Salvamento y Socorrismo

Los nacionales en la modalidad de Salvamento y Socorrismo comienzan este fin de semana en Carballo (A Coruña) con los Campeonatos de España infantil y cadete de invierno Kids Spanish Cup. Para la semana siguiente, 15 y 16 de febrero, la piscina Laura López Valle de Parquesol albergará el XII Campeonato de España Máster de Piscina. El pasado año esta prueba tuvo lugar en Palencia también con la implicación de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León. Allí se batió el récord de inscripciones y clubes, con la presencia de 226 socorristas de 33 clubes procedentes de 13 Comunidades Autónomas. Los clubes de la región cosecharon 21 metales.

Esta será la primera vez que se organiza un Campeonato de España Máster en Valladolid. Este reunirá a más de 30 clubes y unos 300 deportistas pertenecientes a 12 comunidades autónomas (Aragón, C. Murcia, C. Valenciana, Canarias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, C. Madrid, Pais Vasco). Sin embargo, el número de personas vinculadas al campeonato, entre técnicos, árbitros, deportistas, organización y público, se acerca al millar. Entre los competidores, alguno como Juan Martínez y Alfredo Pérez, con 47 y 57 años respectivamente, ya saben lo que es lograr alguna medalla a nivel internacional.

El pasado año en Palencia se batieron 42 récord nacionales en un deporte que progresa con el tiempo. La participación de Castilla y León rozará los 40 deportistas y en cuanto a clubes lo conforman el Oca de Palencia, Dragones de Zamora, C. A. Teleno de Astorga (León), CD. 27 grados de Soria, Cuack SOS de Salamanca y CD. SOS León. Los participantes de Valladolid serán Carlos Carvajal, de Salamanca, pero está afincado en Valladolid, César del Amo y Sonia Hermoso, todos son integrantes del Club Oca SOS de Palencia.

42 pruebas de natación

Finalmente, y aunque el plazo de inscripciones no se ha cerrado todavía, del 21 al 23 de febrero y también en la piscina Laura López Valle de Parquesol se disputará el XI Campeonato de España por edades (12-13 años) de Natación por federaciones autonómicas y el VIII Campeonato de España de natación inclusiva. En las 8 calles se nadarán las pruebas desde el viernes 21 de febrero, organizadas por la Federación Española de Natación y la Federación de Castilla y León. Es también una competición que recala por primera vez en Valladolid.

Cada federación podrá inscribir un máximo de 12 nadadores en categoría masculina y otros 12 en femenina. Se llevarán a cabo un total de 42 pruebas, incluidos los relevos mixtos. La clasificación final de los tres primeros se obtiene sumando cada una de las pruebas masculina, femenina y conjunta en el campeonato de edad alevín, mientras que las clasificaciones de la federación nacional más la natación adaptada determinarán las tres mejores federaciones en el campeonato inclusivo.

Castilla y León cuenta con dos nadadores vallisoletanos, Matías Sánchez (Parquesol) y Nicolás Tejedor (Torrelago Wellness) que participarán cada uno en cuatro pruebas, además de los técnicos Raúl Carrrasco y Abel Misiego. La previsión es que se concentren 400 deportistas y más de 1.200 acompañantes procedentes de las 17 CCAA, más Ceuta y Melilla y Andorra.