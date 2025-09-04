Tres caras nuevas en las plantillas del Caja Rural CPLV y Panteras

El Norte Valladolid Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:07 Comenta Compartir

El inicio de la temporada de hockey línea ya está a la vuelta de la esquina, con la disputa de las Supercopas de España masculina y femenina en Bilbao el 13 y 14 de septiembre. Y, aunque este viernes el protagonismo será para las integrantes del Caja Rural Panteras y el pregón de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, las dos principales plantillas del CPLV llevan varias semanas de preparación para ese primer torneo del curso.

El Caja Rural CPLV presenta varias novedades. Una en el banquillo, en la figura del entrenador. Andrés Portero, técnico de la casa, dirigirá al primer equipo, mientras que Dani Díez, entrenador la última campaña, se mantendrá como jugador y se pondrá al frente del filial. En la plantilla también hay algún cambio, ya que no continuarán el francés Max Langlois y el norteamericano Nathan Sigmund. Solo habrá una cara nueva, la del salmantino Daniel Benito, que llega desde Aranda, y una clara apuesta por gente de la casa, con Arturo Contreras, Dani Pérez, Nícer González, Darío Pascual y Angus Venin subiendo del segundo equipo.

Por su parte, el Caja Rural Panteras presenta también una novedad en el banquillo, con el regreso de Ángel Ruiz. En cuanto a las jugadoras, no siguen la portera María Sierra y Anna Domenech, y serán nuevas la guardameta Lea Dablainville, integrante de la selección de Francia y que llegó a formar parte de la plantilla de los Diables de Rethel, de categoría masculina; y la internacional con Estados Unidos Hannah Luckman, que no llegará a Valladolid hasta después de la disputa de la Supercopa en Bilbao.

Los dos equipos son conscientes de que este año el resto de equipos se ha reforzado mucho y bien, pero tratarán de arrancar la temporada 2025/26 con una alegría en una semana.