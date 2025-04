Salek, el hijo del desierto que sueña con conquistar el octágono

Laura Negro Valladolid Lunes, 21 de abril 2025, 13:22 | Actualizado 13:28h. Comenta Compartir

Nació en Tinduf (Argelia), en los campamentos de refugiados sarahauis. Ha pasado sus veranos de infancia y toda su juventud en Toro (Zamora) y ahora, desde Valladolid, pretende llegar a lo más alto en las artes marciales mixtas. Salek Hamdi, tiene sólo 21 años, pero sabe lo que significa luchar desde que nació y ya se ha consolidado como una de las promesas del MMA amateur en España. Para entender su historia deportiva, es indispensable conocer su historia personal.

Salek nació en 2003 y su primer contacto con España llegó gracias al programa humanitario 'Vacaciones en Paz', que le permitió, con apenas siete años, pasar un verano en Toro con Ángel García y la madre de éste, Casimira. Lo que en principio parecía una estancia temporal se convirtió en un fortísimo lazo familiar. «Desde entonces, ellos son mi familia. Durante mi niñez vine todos los veranos y a los 13 años, me quedé a vivir en España de manera más continuada gracias al programa educativo Madrasa. No estoy adoptado, pero a Ángel y Casimira los considero mi familia. Soy muy afortunado al tener dos familias, la de sangre, que está en Tinduf y la española, que me lo ha dado todo», relata emocionado. Estudió un módulo de soldadura y actualmente trabaja como repartidor en Amazon, aunque su verdadera pasión se encuentra en una jaula octagonal y en una lucha que va más allá del deporte.

La identidad saharaui de Salek no es solo un detalle biográfico, sino que forma parte importante de su personalidad y de su manera de practicar deporte. De hecho, su apodo en el mundillo de las artes marciales es 'El hijo del desierto'. Mantiene una estrecha relación con su familia de sangre en los campamentos, a la que visita siempre que puede, y colabora activamente con la Asociación Zamora con el Sáhara. «Ayudo en todo lo que puedo y trato de dar visibilidad a la situación que está viviendo mi pueblo, porque es realmente injusta», señala.

La pasión de Salek por el deporte comenzó en Zamora, con el boxeo clásico. De ahí pasó al jiu-jitsu brasileño, y finalmente, a las artes marciales mixtas, el MMA. «Este deporte es lo más completo que hay. Une a todos las artes marciales y a todos los deportes de contacto. Es la mezcla perfecta. Me encanta porque puedo trabajar el golpeo, las llaves…, todo», explica este luchador cuya evolución está siendo meteórica. Tras iniciarse en competiciones amateur, venció en sus dos primeros combates, en Madrid el pasado 8 de febrero y en Arroyo de la Encomienda el 29 de marzo, lo que le ha valido un billete para el Campeonato de España que se celebrará los días 26 y 27 de abril en Salou. Peleará en la categoría de 61 kilos y anticipa que será un torneo exigente en el que podría disputar hasta cuatro combates en un mismo día. «Me veo con muchas posibilidades. Espero buenos resultados porque me he sacrificado muchísimo. Me he rodeado de mucha gente que me está ayudando y tiene mucha experiencia. Además, vengo de una buena racha. Espero, como mínimo, un segundo puesto nacional», reconoce. «Lo más difícil de este deporte es que no sé a quién me enfrentaré hasta que lo tenga delante. Por tanto, no sabré cuáles son sus puntos fuertes o los débiles. Si es bueno en suelo o flojea arriba o si tiene buena lucha. Por tanto, es necesario estar preparado para todo. Eso tiene mucho mérito, porque no puedes estudiar a tu rival», añade.

Para prepararse al máximo, Salek se ha mudado a Valladolid con el objetivo de entrenar en el club Caballeros de OC de Arroyo de la Encomienda, bajo la dirección de Óscar Panadero, uno de los técnicos más reconocidos del país y de Gonzalo García. «Me he rodeado de profesionales que compiten por todo el mundo. La calidad del entrenamiento y el apoyo de mis compañeros han sido clave. Venirme a Valladolid ha merecido la pena», destaca.

Siente una gran admiración por Ilia Topuria, el gran nombre español del MMA, sin embargo, su verdadero referente es el mexicano Brandon Moreno. «Me parece muy humilde y eso es algo que admiro en un deportista. Me gusta cómo habla y cómo se comporta. Me gustaría ser como él en ese sentido. Yo quiero llegar lejos, sí, pero sin perder nunca la humildad. Quiero que sea eso lo que me caracterice», dice. También tiene claro que su meta es poder vivir del deporte que ama. «Si llego a una liga grande, perfecto. Si puedo abrir un gimnasio y enseñar, también. Incluso si me conocen por redes y puedo vivir de ello, igual de feliz. El objetivo es vivir del MMA», expone.

Si gana en Salou, Salek representará a España en el Campeonato Mundial de MMA GAMMA 2025 que se llevará celebrará del 16 al 22 de junio en Sao Paulo (Brasil). Un hecho que, para él, sería un gran honor. «Amo el Sáhara y amo España. Me considero hispano-saharaui y representar a España sería una locura, pero de las buenas. Por eso, llegue donde llegue, yo siempre llevaré la bandera de España cosida con la del Sahara», comenta este luchador que entrena con disciplina férrea, al menos, tres horas al día. «Si gano en el nacional, en el podio me acordaré de todas aquellas personas que me han ayudado en este duro camino. De mi familia de aquí, de mi familia de allí y de todos mis amigos, que son chavales de mi edad y me acompañan a todos los combates, solo por estar conmigo. Siempre van a estar en mi corazón», agradece.

