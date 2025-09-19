Las ligas comienzan para el CPLV con doble duelo ante el Metropolitano en Canterac

El Norte Valladolid Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

Tras la consecución de la Supercopa de España masculina por parte del Caja Rural CPLV, las Ligas arrancarán este fin de semana para el club vallisoletano. Y lo harán el sábado con un doble enfrentamiento ante el Metropolitano HC en el Polideportivo de Hockey Canterac, donde se ofrecerá el título a los aficionados, que siempre arropan a los dos equipos y que en un gran número presenciaron la final de esa Supercopa en Bilbao.

A las 18.00 horas saltarán a la pista las jugadoras del Caja Rural Panteras, que se quedaron a las puertas de la final de la Supercopa el pasado sábado. En esta ocasión, las dirigidas por Ángel Ruiz recibirán a un equipo nuevo, el Metropolitano, que el año pasado estaba en Oro. Las vallisoletanas parten con el cartel de favoritas pero no se tienen que fiar ante nadie. Saben que es necesario mejorar el acierto de cara a gol para no pasar problemas. El entrenador contará con las mismas jugadoras que el pasado fin de semana en la Supercopa.

Después, a partir de las 19:30 horas, será el turno del conjunto masculino, el Caja Rural CPLV. Solo una semana después de las semifinales de la Supercopa, repetirá duelo ante el Metropolitano, aunque esta vez en Canterac. Los vizcaínos, semifinalistas el pasado curso en la Liga Élite, demostraron que esta campaña volverán a poner las cosas complicadas a sus rivales, con el joven Pablo García y el ex CPLV Juan Tribiño en portería, con Peru Albizu o Asier Arpón como estiletes ofensivos, junto a Ibai Aranzamendi o Pello Gallastegi.

Andrés Portero tendrá también a todos sus jugadores disponibles, con esa apuesta por la juventud que ya dio su primer gran resultado en Bilbao con la consecución de la Supercopa de España.