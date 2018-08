El hombre tras los éxitos de Óscar Husillos Luis Ángel Caballero posa junto a Óscar Husillos. / El Norte. Luis Ángel Caballero es el arquitecto de la gran mejoría del palentino en el último año LÍA Z. LORENZO Palencia Martes, 7 agosto 2018, 11:43

Ahora que los atletas españoles empiezan a copar portadas, habría que volver la vista atrás para recordar a la generación que peleó cuando no había nada, esa generación a la que pertenece Luis Ángel Caballero. Nacido en 1946, el palentino fue campeón de España de triple salto juvenil y cadete cuando el atletismo aún se desperezaba en España. Después, Caballero se convirtió en entrenador nacional y en un referente dentro del deporte palentino. De su mano ha crecido Óscar Husillos, un diamante al que él ha limado aunque le gusta restarse importancia en el éxito del velocista. «Óscar y yo llevamos tanto tiempo juntos que tengo que pensar para recordar cuánto es», bromea el entrenador mientras admite que lo que ha conseguido Husillos esta temporada es increíble, sobre todo la marca de 44.73 hace unas semanas. «La mejoría que ha tenido es espectacular, hemos trabajado mucho, pero el mérito es suyo. Al final lo que yo hago es acompañarlo», destaca Luis Ángel Caballero.

Pero cualquier aficionado al atletismo sabe que un entrenador es fundamental para cualquier atleta. Es su padre deportivo, el que le acompaña en los malos y buenos momentos, el que decide cuándo hay que apretar y cuándo hay que aflojar, la diferencia entre ser el octavo o el primero. Husillos ha reconocido muchas veces que Luis Ángel es su hombre de confianza y que no se plantea desplazarse a un Centro de Alto Rendimiento. «Siempre nos hemos entendido muy bien. Siempre he creído que hay que escuchar a los atletas, no forzarlos. Con Óscar he tenido una gran relación desde que era casi un niño y nos hemos ido acoplando con los años. Pero si algún día se tiene que ir porque sea mejor para él, yo estaré encantado», destaca un Luis Ángel que siempre piensa primero en sus pupilos.

Campeonato de Europa

«Óscar tiene opciones reales de medalla en el Europeo, pero hay que tener en cuenta que los rivales también corren. Creo que hay suficientes días de descanso como para poder recuperar y que llega en un gran momento de forma física. Ahora solo tiene que tener la cabeza fría», explica el entrenador. Aunque reclama tranquilidad para su pupilo, Luis Ángel reconoce que va a vivir el Europeo de Berlín «con muchos nervios. Lo veré en Palencia y reconozco que me pongo muy nervioso justo antes de las carreras». Pero espera que obtenga un gran resultado y que él esté orgulloso cuando vuelva, apuntaba.

El trabajo que los dos hacen juntos es lo que ha llevado a Husillos ante la posibilidad de colgarse una medalla europea, algo impensable hace algunos años. Y lo han hecho a su manera, lejos de los focos y pensando solo en lo que importa, el atletismo.