Juan Diez Regidor Tordesillas Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:59 | Actualizado 21:11h.

El Atlético Tordesillas encontró el camino, pero no la recompensa. Probablemente ganará muchos partidos de la manera en la que perdió este, pero lo que cuenta es el presente y este no es el caso. Ni siquiera puntuó. Y había urgencia de juego y de resultados, sin encontrar lo segundo y, a oleadas, lo primero. Y, enfrente, estaba un coco que demostró serlo.

De más a menos, pero siempre con criterio, el Cristo Atlético llevó el partido a donde quiso. Primero con verticalidad, que en Las Salinas no se acostumbra a ver rivales con iniciativa. Encontró petróleo por la banda derecha del Tordesillas, muy poco contundente. Apa y Bruno sembraron pánico, le sacaron amarilla a Manja y quédese contento porque minutos después si hubiera recibido la segunda no habría pasado nada.

Atlético Tordesillas Farolo; Manja (Escu, min. 75), Pesca, Herrador, Abraham; Abel, Miguel Hernández (Emi, min. 62), Miguel Velázquez (Fer, min. 75); Dani Díez (Chirola, min. 29), Jorge (Torres, min. 62) y Chatún. 0 - 1 Cristo Atlético Álex; Álvaro (Iker, min. 72), Ivi, Munguía, Pablo, Apa; Acero, Felipe, Cesitar (Luismi, min. 72); Mikel (Javi Rubio, min. 57) y Citores (Rubo, min. 57). Árbitro: Martínez de Osaba (Salamanca).Amonestó a los locales Manja, Miguel Hernández y Herrador, y a los visitantes Felipe, Rubo y Pablo.

Gol: 0-1 Cesitar (min. 24).

Incidencias: Las Salinas. 250 espectadores.

Pero lo que Manja te quita, Manja casi te da. Una falta directa estuvo a punto de convertirse en el gol de la jornada. Por esa banda llegó la desgracia en forma de lesión de Dani. Aductor, a esperar evolución. El futbol es tan inoportuno que los palentinos hallaron el premio en el otro costado. Un gran pase de Álvaro brindó a Cesitar la opción de plantarse solo ante Farolo y se la picó por arriba. Tan brillante como determinante.

Otra reacción sin premio

Tras el descanso, cambio radical. Un remate tímido que bloca Farolo fue lo único destacable de los visitantes. El Cristo decidió olvidarse un rato de la portería contraria.

Véase también que los cambios solo auparon a los rojiblancos. Con ellos comenzó un arrebato que ya empezó a otearse allá por el 60 y terminó rubricándose según se acercaba el pitido final. Necesitaba bullicio el Tordesillas, algo que llevarse a la boca para despertar en el partido, un griterío desde fuera ya que desde dentro costaba encontrar a alguien que pegara una voz.

Cualquier cosa se compraba para empatar. Hasta Escu rematando de cabeza -pedazo de remate del chaval-. Tuvo otra de las suyas, de esas de engañar, recortar, y chutar. Siguió su equipo insistiendo por bandas; siguió Pesca buscando a cualquier compañero; siguió, en fin, el toque de corneta que iba a contrarreloj. Entonces, la de Emi.

Ampliar Álex se estira para detener un lanzamiento que rozó la escuadra. Mar García

En el 96, con compañeros y rivales cansados, firmó una de sus diabluras, de las de pegarse el balón a la bota y hacerlo invisible, llegó a línea de fondo, la puso perfecta y con astucia, porque en ese minuto todo el Tordesillas estaría en el área pequeña para empujarla, se supone. No había ninguno.

Tampoco dio tiempo a reanudar. Los de Álex Izquierdo sufrieron la primera derrota de la temporada después de jugar sus mejores minutos de lo que va de curso. Esto va de otra cosa. Entre ellas, no permitir que las pocas ocasiones recibidas entren e intentar que alguna de las muchas opciones a favor vaya para dentro. Asignatura a mejorar en casa del Numancia B. La cabeza de liga de aleja...