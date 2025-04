1 de mayo: jornada decisiva en la Tercera RFEF

Aquí no se descansa. El Día del Trabajador ha deparado una nueva fecha en 3ª RFEF, que afronta el epílogo más emocionante que se recuerda. ... Por arriba y por abajo. Quedan tres jornadas con dos equipos vallisoletanos con objetivos en juego, encarrilados, pero todavía sin cerrarse del todo.

El Atlético Tordesillas se juega, una vez más, el ascenso. Este jueves (12:00 horas) viaja a Briviesca con el objetivo de mantener la mínima ventaja con su rival directo, el Astorga, que, a diferencia de las últimas fechas, saldrá al césped sabiendo ya lo que han hecho los rojiblancos. El conjunto maragato jugará en Becerril por la tarde.

Sus dos rivales tienen algo en juego, aunque con ínfimas opciones en ambos casos. Por un lado, el Briviesca cuenta aún con opciones de salvarse, que se acabarán si no consigue el triunfo ante el Tordesillas. Situación parecida la del contrincante del Astorga, aunque con objetivo diferente. El Becerril, si no vence, se despide definitivamente del 'play-off'.

Esas son las matemáticas, pero el foco está más puesto en el tablero. Y el ajedrez de Marchena no es sencillo. Recupera a Torres y a Bonilla, pero pierde a su mayor bastión de las últimas jornadas: Abel Conejo, eliminado para lo que queda de curso, también en el caso de un hipotético 'play-off'. Baja que se suma a las de Ferreras y José, también indefinidas.

Si gana el Torde se asegurará seguir por delante por la mano y llegar al domingo con la posibilidad de ascender en casa. Será así si gana y el Astorga pincha en uno de los dos partidos que le quedan (uno menos que a los rojiblancos). Por ello los de la Villa del Tratado lanzaban este lunes una controvertida carta en redes sociales en las que invita a los socios del Valladolid a acercarse a Las Salinas para el duelo vital ante el Villaralbo.

Por su parte, el Mojados lo tiene más sencillo. Le falta un punto para salvarse y tiene opción de lograrlo ante su gente. Este jueves (12:30 horas) se enfrenta al Almazán. Con empatar le vale, si no debería esperar a que el Mansillés no sume de tres horas después.

Más allá de eso, los de Diego Macón serán la llave de la permanencia. Sus últimas tres jornadas son frente a los tres equipos que se lo juegan todo por abajo (Almazán, Ciudad Rodrigo y Mansillés). Ahora mismo se sitúan en puesto de salvación los sorianos, pero son los que arrastran peor dinámica.

Para que no haya sustos innecesarios será mejor no perder en el Municipal y no meterse en un lío. El Laguna recibirá al Mirandés B (a las 12:00 horas) ya sin opciones si quiera de no quedar colista después de la goleada encajada ante el Mansillés.