El derbi entre Laguna y Tordesillas, desde el otro bando

Juan Díez Regidor Viernes, 11 de abril 2025, 12:51 | Actualizado 13:01h.

Aunque en situaciones opuestas, ambos equipos se juegan la vida en otro derbi capital. Laguna y Atlético Tordesillas se miden en el campo del peor clasificado, con sus objetivos aún en juego (lejos, pero no imposibles, al menos no por números), y el duelo de La Laguna (sábado, 16:30 horas) acoge la historia de varios jugadores que vestirán la camiseta contraria a la de temporadas anteriores.

Dos de ellos aterrizaron este verano en la Villa del Tratado, procedentes de Laguna de Duero. Uno de ellos, Manja, que fue ni más ni menos quien disputó más minutos allí. «Guardo un recuerdo increíble. Fue un año complicado porque no fue fácil salvarse, pero todos juntos (la mayoría de primer año, como yo) luchamos en la misma dirección», recuerda Manja, que no se fía para nada de este Laguna pese a su situación: «No pondrán las cosas fáciles, más aún sabiendo que es un derbi y en su campo. Necesitan revertir la dinámica en la que están».

Emi también viene del Laguna, donde estuvo dos años. «Fue realmente especial», dice, pues participó en la temporada del ascenso a Tercera RFEF. «Afronto el partido con la ilusión de enfrentarme a un equipo al que guardo tanto cariño», añade. Tras su pequeño paso por el Mojados este curso, en el Torde no le costó hacerse con la titularidad y vive un excepcional momento futbolístico. «Espero que el mejor esté aún por llegar, pero aquí se dan todos los requisitos para rendir en plenitud», admite.

En el otro lado, Hugo Guzón. En su último año de juvenil dio el salto a un equipo tan competitivo como el Tordesillas. Pese a la dificultad, disputó hasta 21 partidos, siendo un revulsivo de confianza. «Hasta que no estás allí de verdad no lo ves. Es una afición única, una directiva y plantilla unida para lograr el sueño del ascenso. Me apoyaron en todo momento», señala.

Ahora, en el Laguna, es un fijo en el ataque y suma tres goles clave para que el equipo aún tenga opciones de permanencia: «Tenemos que ganar sí o sí. Quedan siete partidos, son muchos puntos y hay que intentar sacarlos todos para salvarnos. El Torde sabe que viene a un campo donde es difícil ganar».

Estará hasta la bandera. Con toda probabilidad La Laguna presentará la mejor entrada de lo que va de temporada, después de pactar que los más pequeños accederán gratis. El club rojiblanco estima que más de 300 aficionados apoyarán a su equipo. ¿Por qué? Porque una vez asegurado el 'play-off', el sueño del ascenso directo ha vuelto a ser una opción.

Tienen que pasar cosas. Por ejemplo, el Atlético Astorga deberá pinchar en al menos dos de los seis duelos que le quedan… sumado a que los rojiblancos, con un calendario más complicado, ganen todo. Difícil, pero no imposible. El líder además tiene que saltarse una jornada que los el Torde ya descansó.

El Laguna, dentro de que su objetivo es muy distinto, el de la salvación, lo tiene bastante más difícil. Su derrota ante el Bembibre lo ha alejado un poco más de una permanencia que ahora está a 11 puntos. Desde luego, en casa sigue fuerte. Quienes le han ganado últimamente ha sido por la mínima y en muchos casos al final. El último rival en visitarlo, la Arandina, solo pudo sacar un punto en los últimos diez minutos.

El precedente, en Las Salinas, data de goleada rojiblanca, pero cuidado con las tendencias. El año pasado el derbi se jugó por estas fechas (en campo del Tordesillas) con un escenario similar: el Torde con opciones aún de acechar al líder y el Laguna prácticamente descendido, pero un gol de Colino, desde los once metros, dio el triunfo a los rojinegros. Para mayor coincidencia, el choque también estará dirigido por el colegiado Gutiérrez Garrote.