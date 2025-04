El Laguna se lleva un punto insuficiente en su visita a Almazán

El Laguna se llevó un punto que sabe a poco en su visita a La Arboleda. A punto estuvo de lograr la victoria y es ... que, pese a lo que indica la clasificación y con un descenso casi inevitable, el equipo vallisoletano cuajó un buen partido, sobre todo aprovechando las pocas ocasiones que tuvo. El empate, pese al mérito, se queda corto en las pretensiones de la escuadra lagunera, que aspiraba al triunfo ante otro equipo en situación delicada.

SD Almazán Diego Romera; Losi (Íñigo, min. 84), Pesca, De Frutos, Víctor Moreno; Marcos Gil, Dani Martínez (Hugo Jiménez, min. 61); Ebri (Junyent, min. 61), Santa (Aparicio, min. 79), Albitre; y Cervero. 2 - 2 CD Laguna Javi; Toti, Mario Aguilar, Abda, Iker; Auso, Cristian; Chuchín, Molina (Jhony, min. 66), Ángel; y Monte (Lucas, min. 82). Árbitro: Matía Gallo (Palencia). Expulsó por doble amonestación al jugador local Santa (min. 80). Además, amonestó con tarjeta amarilla a Pesca, del Almazán, y al visitante Mario Aguilar.

Goles: 1-0 Dani Martínez (min. 21). 1-1 Auso (min. 43). 1-2 Chuchín (min. 75). 2-2 Aparicio (min. 82).

Incidencias: La Arboleda. 320 espectadores.

Monte dio el primer aviso, a los siete minutos, con un remate a la media vuelta. El balón salió desviado. Fue el Almazán, no obstante, quien golpeó primero. Dani Martínez mandó al fondo de la red el cuero tras un pase de la muerte desde la banda derecha del ataque del cuadro soriano. No se vino abajo el equipo vallisoletano y Molina, tras recibir dentro del área, dispuso de una buena ocasión, aunque su remate no cogió la dirección de la portería. Ninguno de los dos equipos tenía excesiva presencia en el centro del campo, por lo que la opción para ambos fue la de buscar la portería rival con balones largos y apelando al fútbol directo.

El Laguna, muy voluntarioso, trataba de circular la pelota después de ganar segundas opciones, pero sin fortuna a la hora de conectar con sus hombres de arriba. Sin embargo, cuando se acercaba el descenso, Auso conectó una fantástica volea e hizo inútil la estirada del portero local. Un golpe psicológico para los locales que notaron sobremanera el tanto del Laguna al filo del intermedio.

En la reanudación, Ebri dispuso de un fuerte disparo raso que provocó la intervención de Javi, muy activo en la segunda mitad. Se pasó a unos minutos en los que hubo poco fútbol y volvió el juego directo. Hugo Jiménez, revulsivo local de cara a la segunda mitad, dispuso de una buena oportunidad, pero Javi volvió a resolver la acción con solvencia. A falta de quince minutos para el final del tiempo reglamentario, Chuchín hizo el mejor gol del partido. Se marchó de su par con un toque de tacón en la línea de cal, encaró al portero y cruzó el esférico para lograr el segundo gol del Laguna y llevar la desesperación a la afición local. Con todo perdido, el Almazán se volcó al ataque, lo que no había hecho en el resto del partido, y, pese al compromiso defensivo de la escuadra vallisoletana, logró el empate. Aparicio, tras una buena jugada colectiva, a un metro del área pequeña, no perdonó la ocasión y situó el 2-2. En los cuatro minutos de prolongación, el Laguna tuvo ocasiones para haberse llevado los tres puntos, pero la falta de puntería y la anticipación de la zaga local impidieron que el marcador se moviera.

Con cinco jornadas por delante, la salvación parece una quimera, aunque el Laguna quiere seguir alimentando el sueño de la permanencia con un triunfo el domingo ante el Ciudad Rodrigo, otro equipo situado en la zona de descenso.