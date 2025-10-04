El Betis juega en Canterac el partido más importante de su historia
Se juega ante el Getxo el billete para pasar de ronda en Copa del Rey; el Mojados recibe al Palencia y el Torde visita Soria
Juan Diez Regidor
Sábado, 4 de octubre 2025, 15:58
15:58
Mojados - Palencia CF
El Mojados de Diego Macón ya tiene once para recibir al Palencia...
👥 ALINEACIÓN | Jornada 5 - 3RFEF G.VIII— CD MOJADOS (@CDMojados) October 4, 2025
Este será el once que presentará el equipo para este partido. ¡Vamos Mojados!#unpueblounido#juntoslohemosconseguidopic.twitter.com/3MaibHfhqL
15:54
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva en Valladolid
Hoy, con un suculento menú que incluye el partido más importante en la historia del Betis, que recibe al getxo con un billete para la siguiente ronda de Copa del Rey en juego
Betis vs Getxo (17:00 horas), en Canterac
Mojados vs Palencia (16 h)
Numancia B vs Tordesillas (17h
UEMC CB Ciudad de Valladolid vs CB Toledo en Pisuerga
-
