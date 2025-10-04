El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Betis juega en Canterac el partido más importante de su historia

Se juega ante el Getxo el billete para pasar de ronda en Copa del Rey; el Mojados recibe al Palencia y el Torde visita Soria

Juan Diez Regidor

Sábado, 4 de octubre 2025, 15:58

15:58

Mojados - Palencia CF

El Mojados de Diego Macón ya tiene once para recibir al Palencia...

Enlace copiado

15:54

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva en Valladolid

Hoy, con un suculento menú que incluye el partido más importante en la historia del Betis, que recibe al getxo con un billete para la siguiente ronda de Copa del Rey en juego

  • Betis vs Getxo (17:00 horas), en Canterac

  • Mojados vs Palencia (16 h)

  • Numancia B vs Tordesillas (17h

  • UEMC CB Ciudad de Valladolid vs CB Toledo en Pisuerga

Top 50
  1. 1 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  2. 2

    Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días
  3. 3 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  4. 4

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  5. 5 Acude a limpiar el baño de su bar y se encuentra a un cliente con una «gran intoxicación etílica»
  6. 6

    Salvan en Tordesillas a un cántabro atragantado con un entrecot: «Se puso blanco y luego morado»
  7. 7

    El 112 recibe 28 llamadas en 20 minutos por un incendio en el vertedero de Valladolid
  8. 8

    Viernes negro en Valladolid con siete accidentes: dos atropellados y tres conductores de patinetes heridos
  9. 9

    Una promotora anuncia el primer bloque residencial al borde de la desaparecida vía de Ariza
  10. 10 Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela

El Betis juega en Canterac el partido más importante de su historia