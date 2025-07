A ninguno de ustedes les sorprenderá que la mentira campe a sus anchas entre nosotros. Lo vemos cada día en los informativos, miente que algo ... queda, es la máxima de tantos mentirosos compulsivos. Pero ya hemos dado un paso más allá. Esos mentirosos pillados 'in fraganti', son contratados por las televisiones para ejercer de tertulianos. ¿Ustedes creen que si han mentido a tanta gente sobre sus curriculums ahora, desde una tertulia televisiva, van a decir la verdad, o al menos alguna verdad? Es algo para reflexionar, sobre todo por esos directivos de televisiones o directores de programas que los contratan. Salvo que ellos también estén implicados en que mentiras y bulos crezcan y crezcan, haciéndonos pasar por tontos. Ojo, no digo que sea necesario tener una colección de títulos para ejercer un trabajo, lo que si es imprescindible que se diga la verdad.

Hay gente que se cree sus propias mentiras y que se autoconvencen que son ciertas. Lo malo no es que ellos se las crean, sino que intenten hacérselas creer a los demás. Es un problema digno de estudio por algún psicólogo, gente con un ego inmenso, con una enorme 'necesidad' de aparecer en los medios. No cito nombres porque no se merecen ser citados, pero seguro que todos ustedes saben en quienes estoy pensando. Conocí hace años a una persona que aseguraba haber estado conmigo en un festival cinematográfico europeo. Por más que rebusqué en mi memoria jamás encontré que aquella persona me hubiese acompañado. Lo malo es que me lo decía ante la chica con la se iba a casar quince días después. No quise ser culpable de una ruptura antes de la boda, y callé. Aquel matrimonio no pasó de los tres meses. Tomen nota quienes se inventan curriculums; se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.