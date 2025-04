Exhibición de canto coral

Las 35 voces que trajo el Coro de Madrid, desde la antífona 'Ubi Caritas' de Ola Gjieilo, iniciada con canto llano en voces agudas abriéndose ... en luminosa palmera, hasta el espectacular 'Ave Regina' de Matsushita, que cerró el programa a doble coro, todo fue una lección de buen canto coral. Timbrado en voces colocadas delante, relajadas, repertorio de memoria, emisión cuidada en cada sílaba y consonante, cantando todos.

Ciclo Voces de Pasión Coro de Voces Graves de Madrid. Dirige Juan Pablo. Obras de Gjieilo, J. Rivero, Busto, Benavides, Ugalde. Iglesia de Agustinos Filipinos.

Ello solo no serviría si –diseño del programa, trabajo conjunto en respiración y afinación, grandes líneas de fraseo, vocalización, dinámica y acentos, dejar respirar la música, etc.–, si no hubiese un director sensible, conocedor, con carisma y autoridad, que no crispa e invita siempre a disfrutar lo cantado y transmitirlo así al oyente. En fin, sin un Juan Pablo al frente.

Cuatro bloques en el programa: amor fraterno, fe, esperanza y la madre. Presencia de composición actual guipuzcoana con Javi Busto y sus 'Cantos penitenciales'; Eva Ugalde y su sensibilidad; Junkal Rivero con 'Credo' en euskera comentario de fe no sólo oración. Estreno aquí de 'Requiem aeternam', de el leonés Valentín Benavides, nuevo Premio en Concurso Nacional de Composición de Leganés, de difícil entonación. Y entre tanta dificultad musical planteada, siempre de exquisito respeto a los textos, momento de reposo más melódico con obras de B. Smith y A. Koepte. El público que llenó el templo clamó admirado y ovacionó a coro y director, para el regalo de 'Ave María', con los cantores en círculo rodeándolo. Para recordar.