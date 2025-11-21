El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antonio Orozco, durante un concierto en agosto. El Norte

Antonio Orozco recala en Valladolid con el Pabellón Pisuerga lleno

Duque, Malmö 040 y Linajes, otros conciertos del fin de semana

Roberto Terne

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:11

Comenta

La gira nacional de Antonio Orozco pasa este sábado por el Pabellón Pisuerga de Valladolid dentro de la presentación de su último trabajo 'El tiempo ... no es oro'. El artista catalán vive un nuevo momento de popularidad realmente relevante a través de una gira en la que ha vendido casi todo y ha cosechado excelentes críticas. Con 'El tiempo no es oro', Orozco llega al décimo álbum de su discografía después de haber demostrado su calidad no solo como cantante e intérprete sino también como compositor de un pop actual que hunde sus raíces en la tradición.

