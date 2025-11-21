Antonio Orozco recala en Valladolid con el Pabellón Pisuerga lleno

La gira nacional de Antonio Orozco pasa este sábado por el Pabellón Pisuerga de Valladolid dentro de la presentación de su último trabajo 'El tiempo ... no es oro'. El artista catalán vive un nuevo momento de popularidad realmente relevante a través de una gira en la que ha vendido casi todo y ha cosechado excelentes críticas. Con 'El tiempo no es oro', Orozco llega al décimo álbum de su discografía después de haber demostrado su calidad no solo como cantante e intérprete sino también como compositor de un pop actual que hunde sus raíces en la tradición.

El disco supone también un símbolo de recuperación personal y física después de que en febrero de 2024, el artista llegara al punto más crítico de una crisis emocional, creativa y personal durante un concierto en Bruselas. Según el artista, el disco es el resultado de un año y medio de terapia y de recuperación que ha contribuido a la creación de un disco profundo y sincero. Canciones como 'Te estaba esperando', 'Lo inevitable' o 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti' forman ya parte de los nuevos éxitos del popular repertorio del cantante español. Con un concierto el 10 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid, el artista pone un paréntesis en su gira nacional para arrancar 2026 con varios conciertos europeos que tendrán lugar el 5 de marzo en Londres, el 6 en París y el 7 también de marzo en Dublín.

Dentro del circuito de salas, El Desierto Rojo recibirá el viernes al grupo vallisoletano Duque que presenta su nuevo disco 'Carne y calma'. Con una excelente edición también de vinilo, Duque da un paso importante en sus letras profundas y sonido eléctrico y clásico. Se trata de una de las formaciones veteranas de la ciudad que continúa de una manera activa tanto en conciertos como en creatividad y en apuesta por un rock lírico. Duque contará con Dani Vaeda como artista invitado

Por su parte, Porta Caeli presenta el concierto de Linaje este sábado. 'Desataron a los perros' es el título del disco que el quinteto ofrecerá en la sala vallisoletana dentro de su onda de rock urbano y continuista de formaciones de anterior generación como La Fuga, Marea y otras.

El viernes 21 Malmö 040 actuarán en la Sala Blanca del LAVA presentando su disco 'Cuando éramos felices sin saberlo'. Formado por cinco jóvenes músicos que hace un año estaban en el circuito de clubs, Malmö 040 acaba de dar un salto de popularidad relevante con un segundo disco lleno de himnos de un pop muy generacional. Producidos por Paco Salazar y contando con la colaboración de Pignoise en el tema que da título al disco, el grupo está demostrando que pueden protagonizar el relevo generacional.

Finalmente, el ciclo ValladolidJazz del LAVA presenta este viernes a David Pastor Quintet en su tributo a Dizzy Gillespie. El trompetista ha colaborado con artistas como Ximo Tebar, Jorge Pardo y Santiago Auserón. Como antesala de este concierto, en el LAVA actuará la Original Cartoon Band, formación salmantina especializada en música de dibujos animados de los años 30 y 40.