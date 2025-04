Guía para elegir en el Día del Libro: siete títulos superventas y otras apuestas infalibles

Víctor Vela Valladolid Miércoles, 23 de abril 2025, 08:19 Comenta Compartir

Hay quien busca libros para regalar y quien se los regala a sí mismo. Quien los devora nada más sacarlos de la bolsa y quien los deja olvidados durante semanas a la espera de un momento mejor. Hay quien lo tiene claro y quien se deja recomendar, quien escucha a los amigos o se fía de las listas de los más vendidos. Hay lectores de todo tipo y, afortunadamente, también libros de lo más variado. No siempre es fácil acertar. Por eso, nunca viene mal una guía. A continuación, encontrarás una serie de recomendaciones con alguno de los títulos que pueden destacar en este Día del Libro de 2025. ¿De qué van? ¿Y qué tal están? A continuación, diseccionamos siete títulos superventas y repasamos otras propuestas llegadas a las librerías.

1. 'El loco de Dios en el fin del mundo', Javier Cercas

'El loco de Dios en el fin del mundo'. Javier Cercas

Random House. 488 páginas. 23,90 euros.

Es una apuesta segura. El título más vendido de este Día del Libro 2025 será, sin duda, 'El loco de Dios en el fin del mundo', donde Javier Cercas acompaña al Papa Francisco en un viaje hacia Mongolia, un país de tres millones de personas, con apenas 1.500 católicos, pero con China ahí al lado. Describe Cercas su libro (en la página 62) como «un experimento friki». «Una mezcla de crónica y ensayo y biografía y autobiografía» que, al mismo tiempo, es «una especie de thriller y una persecución». El escritor recibe el encargo (por parte del Vaticano) de escribir un libro sobre el Papa Francisco, con motivo del viaje que el pontífice hizo a Mongolia en septiembre de 2023. Al principio no tenía claro si aceptar, pero finalmente se decide, entre otras cuestiones, también por una razón familiar. Cercas explica que, aunque él es ateo, su madre es profundamente religiosa y, por eso, quiere acercarse al Papa para hacerle una pregunta y llevarle a su madre la respuesta. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existe la resurrección de la carne y la vida eterna? ¿Podrá ver su madre de nuevo a su padre en el más allá? Cercas traza una estrategia muy sagaz a la hora de plantear el libro. ¿Será capaz de estar a solas con el Papa y hacerle esta pregunta? Esta incógnita es el combustible para la primera parte, donde el escritor, antes de que comience el viaje, se reúne con importantes cargos del Vaticano para trazar un semblante de Francisco y reflexionar en torno a varias cuestiones vinculadas con la fe y la razón. Se dibuja así una imagen del Papa en la que se habla de su interés por las periferias, su apuesta por el anticlericalismo («el cura que se siente superior a sus feligreses puede usar el poder de una forma perversa», 109) o la vertiente política de sus intervenciones. Esta es una de las vetas más interesantes del libro: de qué modo cubren la información del Vaticano los medios de comunicación. Cómo los periodistas se fijan más en los mensajes políticos del Papa que en los religiosos. «¿Cómo le va a preguntar un periodista al papa por la resurrección de la carne y la vida eterna? Su jefe lo echaría a patadas del periódico» (154). Esta reflexión sobre el periodismo se acentúa cuando Cercas monta al avión que lleva a la delegación del Papa hacia Mongolia. Y allí se encuentra con los vaticanistas, una colección de periodistas especializados en seguir la información de la Santa Sede y que cree manejar todas las claves de lo que sucede en torno al sillón de San Pedro. Esta parte del avión es estupenda, porque Cercas pone el acento en esos periodistas que manejan fuentes y creen saberlo todo, aunque no siempre su información es fidedigna y hay claves que se les escapan. Cercas los observa (y juzga) desde la distancia, con la seguridad de haberlos calado, aunque tal vez él no tenga las cosas tan claras como cree. El caso es que en ese avión, a mitad del vuelo hacia Mongolia, se resuelve esa pregunta que ha impulsado el libro hasta el momento. ¿Podrá el escritor hablar con el Papa y preguntarle sobre la vida eterna? Y aquí llega entonces otra cuestión que nos lleva hacia el punto final. ¿Pero qué le ha contestado el Papa? Así, la segunda mitad del libro navega sobre esa duda. Si en el Vaticano habló con teólogos y expertos en discusiones sobre fe y razón, en Mongolia, Cercas se entrevistará con misioneros, con representantes de una iglesia cercana que atiende a los más desfavorecidos en los lugares más remotos del planeta. Así, 'El loco de Dios en el fin del mundo' es una larga crónica con multitud de voces que hablan sobre la esencia, los cambios, la acción internacional de la Iglesia Católica. Y todo eso, para acercarse a la figura del Papa. ¿Quién es Francisco? ¿Son Francisco y Bergoglio la misma persona? ¿Y qué responde cuando se le pregunta sobre si existe la resurrección? La respuesta, que llega justo al final (después de un tramo que alarga demasiado el libro en su vuelta al Vaticano), es un giro fantástico de un escritor que, recordemos, se presenta como ateo y regala un fantástica reflexión sobre la vida eterna. Llegado a las librerías hace apenas un mes, la nueva criatura de Cercas se aventura, apenas 48 horas después de la muerte de Francisco, como el título que más se venderá en este Día del Libro.

2. 'Por si un día volvemos', María Dueñas

'Por si un día volvemos'. María Dueñas

Planeta. 544 páginas. 23,90 euros.

María Dueñas, como ya hizo con 'El tiempo entre costuras', visita el norte de África en su nueva novela. Ahora no es Marruecos, sino Argelia. Y su protagonista no se llama Sira, sino Cecilia. Aunque en realidad no sabemos su verdadero nombre. Dueñas ha apostado por una voz que narra (y un tiempo desde el que lo hace) que condiciona la estructura y el ritmo del libro. Cecilia es una mujer que tiene que escapar de su pueblo después de matar al hombre que la violó. Tranquilidad, no decimos nada que no pase en las cinco primeras páginas. A partir de aquí, la novela sigue la vida de Cecilia, según su propio relato. Y aquí está lo de la apuesta. María Dueñas ha elegido una primera persona que habla desde el futuro. Cecilia se adivina como una mujer mayor que recuerda y cuenta las cosas que le ocurrieron durante su juventud y primera madurez. Así, ese repaso, con una evidente oralidad en el estilo, hace que haya capítulos acelerados, sucesos que llegan con asombrosa velocidad, pasa mucho en pocas páginas, porque cuando uno recuerda suele dejar a un lado la morralla para ir a lo mollar. Por eso, 'Por si un día volvemos' es un folletín de vértigo. En menos de 50 páginas puedes encontrar a Cecilia enamorada, abandonada, casada con alguien a quien no quiere y traicionada. Esto hace que la trama discurra ligera, que el lector se enganche sin remedio a la vida de Cecilia. El qué por delante del cómo, que a veces no casa muy bien con la ambición literaria. Pero no se puede negar que 'Por si un día volvemos' es un gran heredero de 'El tiempo entre costuras'. Después de que Cecilia tenga que abandonar su pueblo, viaja hasta Argelia. Estamos en la década de 1920, cuando el país es colonia francesa y allí viaja un importante flujo de españoles dispuestos a labrarse un futuro. Las miserias y dificultades de la inmigración son relevantes en este libro (y no solo en este primer tramo, sino también en otros viajes que provocarán luego la Guerra Civil o la II Guerra Mundial). El escenario elegido es fascinante. Y la descripción que hace Dueñas de él es más que creíble, con sus barrios obreros, su burguesía acomodada, los burdeles, las fábricas, el estraperlo y el contrabando. Cecilia se verá inmersa en ese mundo y tratará de prosperar aunque sea incluso a partir de comportamientos nada edificantes. El hecho de que la protagonista no sea una heroína al uso, que tenga sombras en sus acciones y decisiones, es un punto a favor de una novela que echa mano de algunos clichés del género (el marido indeseable, el hijastro...) para garantizarse el aplauso de un público que sabe lo que espera de María Dueñas.

3. 'La muy catastrófica visita al zoo', Joël Dicker

'La muy catastrófica visita al zoo'. Joël Dicker.

Alfaguara. 232 páginas. 19,90 euros.

Lo más curioso de la última novela de Joël Dicker es que no parece una novela de Joël Dicker. No hay asesinatos, grandes misterios, giros inesperados y tramposos. No hay tramas enrevesadas, personajes mentirosos, mil saltos en el tiempo. 'La muy catastrófica visita al zoo' es un Dicker distinto que da rienda suelta a su sentido del humor y propone una historia sencilla pensada para todos los públicos. Lo cuenta el autor suizo en el epílogo de este libro. Dice que le apetecía contar una historia que todo el mundo pudiera disfrutar, con independencia de si es niño o viejo, adolescente o joven adulto. Quería escribir un libro que uniera a diversas generaciones y a personas con gustos distintos. Una empresa ambiciosa que tiene como resultado este libro con toques de 'Manolito gafotas'. Esta es la historia de una cuadrilla de chavales que asisten a un colegio especial y que, de la noche a la mañana, ven cómo las instalaciones de su centro se inundan porque alguien selló con plastilina los grifos del baño y los dejó abiertos. Parece, claro, un acto premeditado. Así que este grupo de críos (que han tenido que ser trasladados al vecino colegio normalizado) tendrá que ponerse a investigar. Dicker coquetea (gracias a un familiar de estos chicos) con los tópicos del género policiaco (los móviles, las coartadas, las pistas falsas). También ofrece enseñanzas sobre qué es la democracia, por qué es importante la participación social, qué papel deben tener las minorías o las personas desfavorecidas. Eso sí, se echa mucho de menos al Dicker juguetón de sus mejores puzles de misterio.

4. 'El rebaño', Pablo Rivero

'El rebaño'. Pablo Rivero

Suma. 368 páginas. 21,90 euros.

Así que, a falta del Dicker de siempre, tal vez haya que buscar alternativas. Aquí va una, con la firma de Pablo Rivero, el actor reconvertido en escritor. Su última novela, 'El rebaño', deja un mal cuerpo impresionante. No solo porque hay escenas tremendas (la primera, sin ir más lejos, con una niña secuestrada ante los ojos de su abuela), sino porque el final es tan desasosegante, tan real como inesperado, que no puedes dejar de darle vueltas una vez que has cerrado el libro. El rebaño es un grupo de Whatsapp que reúne a los padres de una clase del cole. El chat se revoluciona a la mínima de cambio (ahí la gente vuelca suspicacias, maledicencias, críticas, chinitas, ataques velados o directos), pero todo se complica cuando un problema de verdad sacude a esa comunidad que, además, comparte urbanización. Una noche de Halloween, desaparece el hijo de una de estas familias. Iba vestido de oveja y se lo llevó alguien con un disfraz de conejo que, desgraciadamente, se ha hecho famoso porque más niños han desaparecido últimamente, en extrañas circunstancias, y siempre con ese tipo disfrazado de conejo rondando por allí. Esta desaparición no solo desencadena la búsqueda del pequeño, sino también una suerte de críticas, denuncias y mil comentarios en ese grupo de Whatsapp. La cosa se complica tres años después cuando, en ese mismo cole, en esa misma comunidad, hallan un cadáver. ¿Es el del niño desaparecido tres años atrás o se trata de otra persona? Poco más se puede contar sin destripar una trama llena de vaivenes y sorpresas. Lo que sí se puede decir es que 'El rebaño' es una novela que habla sobre esas relaciones tóxicas que no solo tienen que ver con la pareja (pueden venir también de los amigos y la familia). Habla también de cómo esos entornos que pueden parecer seguros en realidad no lo son porque a veces el pastor del rebaño puede ser el lobo. Habla de cómo los adultos, con su comportamiento, pueden condicionar el día a día de sus hijos: la sobreprotección, la defensa mal entendida, la permisividad o el mirar para otro lado pueden tener graves consecuencias. Habla también del acoso y de cómo también los padres, con su comportamiento, pueden fomentar el 'bulluing'.

5. 'Las fuerzas contrarias', Lorenzo Silva

'Las fuerzas contrarias'. Lorenzo Silva

Destino 378 páginas. 22,90 euros.

Otro tipo de novela negra, más pausada, sin menos trampas ni requiebros, es el que propone Lorenzo Silva. Aquí tenemos, para empezar, a Caridad Ajofrín Yepes, 75 años, muerta en su casa en los primeros días de la pandemia. Está «tendida sobre su cama, boca arriba, con la ropa puesta, la cabeza a un lado, los brazos estirados a lo largo del cuerpo» (como se describe en la página 57). A primera vista, claro, se la ha llevado el virus. Caridad parece una más de esas víctimas que dejó la covid. Pero algo hace sospechar a quienes han ido a levantar el cadáver. No parece una muerte fortuita, sino que alguien ha aprovechado la cortina de humo del coronavirus para cometer un asesinato. Y además, este es el tercer anciano muerto en los últimos días en este mismo bloque de viviendas de Illescas. Así que, la Guardia Civil de la zona pide refuerzos a Madrid y allí que van Chamorro y Bevilacqua, dispuestos a emprender una investigación para la decimocuarta novela de la serie literaria de Lorenzo Silva. Sus investigaciones no están llenas de pirotecnia, de giros imposibles, de casualidades inverosímiles. Las tramas se construyen, sobre todo, con la fiabilidad de lo posible. Los procedimientos obligados, los tiempos exigidos por la burocracia, las limitaciones administrativas a las que están sujetos los guardias civiles están aquí. Eso sirve para demorar la investigación, pero también para que esos tiempos que parecen muertos sirvan para conocer mejor a los personajes. En este caso, todo gira en torno a esa investigación sobre un asesinato cometido en plena pandemia, que discurre paralela a otra en la que un miembro del equipo (Arnau) tiene que infiltrarse en un pequeño pueblo extremeño y entablar relación con un vecino (recordemos, en pleno confinamiento) para averiguar si es un asesino y tiene un cadáver escondido. Y junto a estos dos casos, unos tejemanejes en los altos cargos del cuerpo que podrían salpicar a los protagonistas. Silva ha entregado la aventura número 14 de Bevilacqua y Chamorro y, por como deja todo en alto al final de la novela, está claro que vendrán todavía algunas más.

6. 'Moscú X', David McCloskey

'Moscú X'. David McCloskey

Salamandra. 560 páginas. 24 euros.

Una derivada de la novela negra es el 'thriller'. Y el gran nombre del género, con los espías como protagonistas, es David McCloskey. El antiguo analista de la CIA lo demostró con 'Operación Damasco' y lo refrenda ahora con 'Moscú X', un artefacto lleno de adrenalina que hurga en las alcantillas de la Rusia de Putin. La acción se desarrolla en el presente, después de la invasión de Ucrania, y en el marco de una operación de la inteligencia estadounidense para socavar las cuentas subterráneas del régimen de Putin. La acción nace de una bendita casualidad. Sia Fox es una brillante abogada que trabaja en una firma londinense especializada en blanquear el dinero de los oligarcas rusos. El último encargo la sitúa en un punto clave entre dos multimillonarios enfrentados entre sí. Uno de ellos acaba de robar las reservas de oro del banco del otro y necesita una estructura financiera para convertir en dinero legal esa ingente cantidad de lingotes. Lo que Sia no se espera es recibir la llamada de Anna Agápova, la hija del dueño del banco, un antiguo líder de la KGB. Agápova quiere reunirse con la abogada supuestamente para proponerle un negocio... aunque la intención de la rusa (también agente de inteligencia rusa) es llegar, a través de ella, al oro robado. Y aquí llega la primera pirueta. Porque Sia no es una abogada más, sino una activo encubierto de la CIA que ve aquí una gran oportunidad para destapar las finanzas de estos dos oligarcas. La cosa se complica porque el marido de Agápova es un inversor en caballos de carreras (la finca está participada por Putin) que se ha puesto en contacto con Max Castillo, un criador de sementales mexicano que, a su vez, colabora con la CIA. Y todo esto, tan solo en las primeras páginas de un libro que promete enredos geopolíticos con la firma del gran autor de novelas de espías del momento.

7. 'Hombre caído', Fernando Aramburu

'Hombre caído'. Fernando Aramburu

Tusquets. 288 páginas. 20,90 euros.

En la lista de los más vendidos está también Fernando Aramburu, un nombre que conserva fieles lectores después del fenómeno 'Patria'. Su tercer volumen de cuentos (después de 'Los peces de la amargura' y 'El vigilante del fiordo') es un desfile de tipos agrestes, antipáticos, individualistas, de seres mentirosos y egoístas, avaros, revanchistas. 'Hombre caído', el relato que da nombre y cierra el volumen, nos presenta una disputa sin piedad entre dos hermanos. Caminan por la calle (en plena pelea por una gran cantidad de dinero) cuando se encuentran, en el suelo, a un hombre tirado. Ha debido tropezar. Un accidente tal vez. El caso es que no puede levantarse y a su alrededor ninguna de las personas que mira la escena hace intención de ayudarlo. Hay, supuestamente, una ley que prohíbe echar una mano en la calle a alguien que está en dificultades. En apenas unas páginas, Aramburu dibuja una sociedad cruel, ajena a la empatía, donde nadie (ni siquiera un hermano) piensa en los demás. Un mensaje desolador empapa este cuento y otros más de los que se compone este volumen al que se asoman los sentimientos más desagradables del ser humano. En 'El suicidio de Richi Pardal' (uno de los más conseguidos), la historia comienza con una escena brutal. Dos mujeres toman café y una le cuenta a la otra, como si con ella no fuera la cosa, que ha visto cómo su marido prepara una soga para suicidarse. Muy pronto sabremos que también los hijos bromean sobre ello. Poco importa lo que ocurre en casa, qué le pasa a su padre, por qué atraviesa por una depresión. Parece más importante difundir la desgracia (por redes sociales) que atajarla. Incluso Richi, el futuro suicida, se plantea suicidarse en público, cobrando entrada, para dejar ese dinero después a sus hijos. La espectacularización de la tragedia está aquí. Como también estaba esa sociedad adormecida ante el mal ajeno. O esa falta de solidaridad que descubrimos, en otro relato, en los vecinos de Klaus, un hombre con cáncer que ve cómo se le cierran las puertas alrededor. Tal vez sea 'Dilema' uno de los mejores relatos, con la historia de ese conductor que, en el último segundo, debe decidir si atropella a un niño o a un anciano. Fernando Aramburu vuelve a las librerías con esta colección de relatos en algunos momentos desconcertantes, donde no faltan los toques góticos ('La tercera mano') ni el giro inesperado porque, en casi todos los cuentos, lo que parece el camino inicial se tuerce apenas unas páginas después para llevar el relato por otro lado.

Otras recomendaciones más allá del 'best seller'

Pero, además de estos superventas, las librerías ofrecen un tentador catálogo de títulos para este Día del Libro. Entre los más vendidos sigue todavía 'La asistenta', una novela publicada el año pasado, que ya tiene secuelas, y que aún engancha a nuevos y más lectores. La novela, firmada por Freida McFadden aúna misterio, personajes guapetones, casas de lujo, sustos, torturas psicológicas, su escenita de sexo, giro en el que nada es lo que parece... Millie es una exconvicta que busca un trabajo para reinsertarse en la sociedad y lo consigue como criada interna en la casa de Nina y Andy, una pareja aparentemente ideal en la que nada es lo que parece. Si este ya está leído, hay continuación en 'El secreto de la asistenta' y 'La asistenta te vigila'. La lista de los más vendidos estos días se completa con 'El albatros negro' de María Oruña, o 'Quicksilver', uno de esos títulos para jóvenes lectores que combinan romanticismo y fantasía.

Pero, además, en lo más alto hay otras apuestas literarias. Como el realismo mágico con el que David Uclés coquetea en 'La península de las casas vacías', un personal relato sobre la Guerra Civil que suma cada vez más lectores agradecidos y aplausos de la crítica. Está también 'Oposición', un regalo perfecto para aquellos que estén hincando codos para el próximo examen o los que todavía se sorprendan (o indignen) de la indigesta burocracia administrativa.

Un escritor con legión de escritores, Haruki Murakami, publica una curiosidad. Se titula 'Retratos de jazz' y es una colección de perfiles de músicos de este estilo, retratados por el artista Makoto Wada. La música es también protagonista de 'El español que enamoró al mundo', una biografía de Julio Iglesias que se beneficia de la fina escritura de Ignacio Peyró. Está publicada por Libros del asteroide y en esta editorial hay una pequeña joya de un escritor de la tierra. Se titula 'Vallesordo', del zamorano Jonathan Arribas, y es un relato tierno y divertido sobre le despertar sexual en el medio rural. «Mitad 'folk horror' y mitad novela de aprendizaje' es como se presenta Crisálida, el último caramelito de Fernando Navarro, que vuelve a la editorial Impedimenta «con una conmovedora historia de abandono infantil».

Y si la apuesta mira hacia los clásicos, aquí van algunas recomendaciones. En este 2025 se cumplen los cien años de 'El gran Gatsby'. Es una buena excusa para leer (o descubrir) el libro de Scott Fitzgerald. Y para completarlo, está 'El pequeño Gatsby', un ensayo publicado por Endebate con el que Rodrigo Fresán se suma a la celebración. También es el centenario de Carmen Martín Gaite o de Ana María Matute. De esta última, Destino ha recuperado varios títulos, como 'Olvidado rey Gudú', en una cuidadísima nueva edición con los bordes de las páginas decorados.

Y si todo esto no es suficiente, un infalible. 'Tan poca vida', de Hanya Yanagihara, publicada hace diez años, desde hace unos meses vive un nuevo subidón de lectores que comparten, en redes sociales y clubes de lectura, su pasión por esta novela tan adictiva como dolorosa: la historia, a lo largo del tiempo, de cuatro amigos que comparten confidencias, relaciones y dolores.

