David Argüelles reúne en un libro medio centenar de microrrelatos «misteriosos y kafkianos»

Jesús Bombín Valladolid Miércoles, 9 de abril 2025, 17:32 Comenta Compartir

'Donde los árboles crecen en llamas' (Underdog Ventures) es el libro que David Argüelles (Valladolid, 1969) presenta este jueves (19:00 horas) en la librería café Akelarre, un título con más de medio centenar de microrrelatos donde el juego de contrastes, la metáfora, la hipérbole y a menudo textos con eco de greguería remiten a historias de extrañamiento vital y visiones oníricas que el autor envuelve en una atmósfera «de aire misterioso y kafkiano». Al autor le invitaron a colaborar con Underdog Ventures Javier Campelo –de Páramo– y Jorge González del Pozo, impulsores de esta editorial vallisoletana orientada a la dar visibilidad a voces literarias alternativas.

«Me gusta intentar decir mucho con pocas palabras, crear un relato a partir de una única imagen; me fascina esa fórmula, muy adecuada para para mi escritura, muy enlazada con el cine», explica el autor, docente de educación primaria en Valladolid. «Hay una frase de David Lynch que decía 'Hay cosas a las que se les permite que sucedan, pero a otras no'. A mí esas otras son las que me interesan, las que son inesperadas, surgen de algo cotidiano y normal».

Algunas de las microhistorias reunidas en 'Donde los árboles crecen en llamas' se complementan con ilustraciones y dibujos del argentino Andrés Casciani, acomodándose a una estética de resonancias cinematográficas, del gusto de David Argüelles, influido desde sus inicios en la escritura «por Oscar Wilde, Chaplin y Lennon», cuenta el autor del cortometraje 'Viento', del poemario 'Criatura' o, entre otros títulos, del libro de relatos 'La dificultad de no ser nadie'.