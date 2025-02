La 38ª Semana de Cine de Medina del Campo presenta su programación con 79 cortos y 14 largometrajes

La 38ª Semana de Cine de Medina del Campo (SECIME), que se celebrará del 7 al 15 de marzo, ofrecerá 79 cortometrajes en competición y ... 14 largometrajes destacados del último año. Con 48 estrenos, esta edición reafirma su apuesta por el cine de calidad y la diversidad de voces.

En el 33 Certamen Nacional competirán 26 estrenos, incluyendo trabajos de cineastas reconocidos como Daniel Sánchez Arévalo con 'Pipiolos', Javier Marco con 'Insalvable', y nuevos talentos. También destacan óperas primas dirigidas por actores como Nico Romero y Jan Cornet.

La sección 'La Otra Mirada' incluirá 14 títulos, entre ellos obras de Javier Fesser con 'Depredador', Eulàlia Ramón con 'Agonía', y la primera incursión en la dirección de Eduard Fernández con 'El otro'. En 'El Cine de Castilla y León' se presentarán 14 producciones con temas ligados al medio rural, cuatro de ellas estrenos.

El cine fantástico y de terror tendrá su espacio con 'Fantasmedina', que celebra su décima edición con 10 películas, siete de ellas inéditas. En el 23 Certamen Internacional, nueve de los 15 cortos serán estrenos en España, incluyendo 'The Man Who Could Not Remain Silent', ganador de la Palma de Oro y candidato al Oscar.

El Certamen Nacional de Videoclips y Videoarte, en su 21ª edición, suma 16 vídeos musicales y cuatro obras de videoarte, con participación de directores como David Heofs, Abel Molina y Raúl Monge.

Largometrajes y ciclos destacados

Entre los 14 largometrajes seleccionados, la película inaugural será 'Emilia Pérez', de Jacques Audiard, ganadora del Premio del Jurado en Cannes y Mejor Película Europea en los Goya.

El ciclo 'Cosecha Dorada' incluye 'Anora', de Sean Baker, y 'Cónclave', de Edward Berger, ambas con múltiples nominaciones al Oscar. También se proyectará 'La semilla de la higuera sagrada', candidata alemana al Oscar, 'El conde de Montecristo', con 14 nominaciones a los César, y 'Misericordia', Espiga de Oro en la Seminci.

La XVIII Muestra de Cine Español presentará películas premiadas como 'Casa en llamas', 'Salve María' y 'El llanto', además del documental 'Ciento volando', en homenaje a Eduardo Chillida. El ciclo 'La Imagen de la Historia' proyectará el documental 'La guitarra flamenca' de Yerai Cortés, de Antón Álvarez (C. Tangana), ganador del Goya. Para los más pequeños, 'Flow', un mundo que salvar, nominada al Oscar a Mejor Animación, se proyectará en 'El Cole Vuelve al Cine'.

Homenajes

En la gala inaugural se entregará el Roel de Honor a Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, y el Campo de Azur a título póstumo a Juanma Carrillo, director y fotógrafo. El 8 de marzo, José Manuel Carrasco, Marina Salas y Vito Sanz recibirán los Roeles de Director, Actriz y Actor del Siglo XXI.

Programación y actividades paralelas

Antes del festival, se ofrecerán ciclos temáticos en distintos espacios, con películas sobre historia, inteligencia artificial (A.I., Ex Machina, Her), y wésterns clásicos como 'Solo ante el peligro'.

Entre las actividades paralelas destacan las Conversaciones del Simón Ruiz sobre inteligencia artificial en el cine, el 8 de marzo, y una clase magistral de Antonio Santos, el 9 de marzo. Además, se celebrarán conciertos, talleres de animación y la Maratón EIMA Medina Plató de Cine. Además, hasta el 16 de marzo se podrá visitar una exposición en la Casa de Cultura en homenaje a Juanma Carrillo.