El robo en el Louvre alimenta el debate sobre la seguridad de los museos en Francia Un informe del Tribunal de Cuentas advirtió sobre el retraso «persistente» en la aplicación de determinadas medidas como la instalación de cámaras de vigilancia

Enric Bonet Lunes, 20 de octubre 2025, 15:50 | Actualizado 15:56h. Comenta Compartir

El museo del Louvre sigue cerrado este lunes tras el fulgurante robo del domingo por la mañana. Cuatro ladrones se llevaron ocho joyas —una novena la perdieron por el camino— de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores franceses del siglo XIX en un atraco de película que duró apenas siete minutos y fue cometido con medios relativamente rudimentarios, como una camioneta con una escalera eléctrica para realizar mudanzas, dos pequeñas motosierras y dos motocicletas. Las autoridades francesas disponen de pocas informaciones sobre ese comando e incluso «no descartan» que haya sido encargado por una potencia extranjera.

El robo más importante en las últimas décadas en el Louvre —el museo más visitado en el mundo— ha provocado una mezcla de conmoción e incredulidad en la sociedad francesa, además de suponer una humillación para su clase dirigente. «Es evidente que supone un fracaso para nosotros», reconoció este lunes el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, en una entrevista para la emisora de radio France Inter. Este dirigente conservador admitió que el atraco da «una imagen muy negativa de Francia».

Además de su gravedad por el valor histórico y económico de los objetos desaparecidos, este robo ha tenido lugar tras una serie de hechos parecidos en Francia en las últimas semanas; por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de París. Por consiguiente, ha alimentado el debate sobre la seguridad en los museos y, en especial, en el monumental centro cultural ubicado en el corazón de la capital gala en un antiguo palacio real. Las ventanas de la primera planta donde se encuentra la galería de Apolo del Louvre no están blindadas, lo que facilitó que los ladrones las rompieran de manera fulgurante. «El hecho de que los cristales no estuvieran blindados es una pregunta que puede ser planteada», ha reconocido Darmanin.

El Tribunal de Cuentas advirtió de los problemas de seguridad

Al ser preguntada sobre su responsabilidad en lo sucedido, Rachida Dati, ministra de Cultura desde principios de 2024, ha lanzado balones fuera. Lo que ha sucedido «es fruto de 40 años de abandono de la cuestión de la seguridad» de las obras del Louvre, ha sostenido esta polémica dirigente en declaraciones a la cadena M6. «¿Otros (ministros de Cultura) se interesaron por los dispositivos de seguridad de los establecimientos culturales? No lo creo», ha añadido.

La polémica por la seguridad en el Louvre se ha visto acentuada por un informe reciente del Tribunal de Cuentas que advertía sobre varios fallos. Según su contenido revelado parcialmente por el diario conservador Le Figaro, ese documento alertaba sobre el retraso «persistente» del conocido museo a la hora de adaptarse a determinadas normas en esa materia, como la instalación de cámaras de videovigilancia.

Temas

Francia