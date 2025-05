Vox califica de «esperpento» que el PSOE pretenda involucrar a Pollán en la dimisión del letrado mayor

El Norte Valladolid Viernes, 23 de mayo 2025, 21:34 Comenta Compartir

El portavoz del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha calificado de «esperpento» que el PSOE pretenda involucrar al presidente de las Cortes en la dimisión del letrado mayor del Parlamento Autonómico, Marcos Herrero, cuando se trata de un «conflicto de relaciones laborales entre dos funcionarios».

«Esperpéntico y surrealista es que un miembro del PSOE solicite la dimisión del presidente de las Cortes por esta cuestión, cuando el hermano del presidente del Gobierno, su mujer, el fiscal general del Estado y dos secretarios generales de su partido están siendo investigados judicialmente por posibles delitos muy graves», afirmó Hierro en declaraciones a Ical.

Además, el portavoz de Vox lamenta las críticas de la portavoz socialista, Patricia Gómez, en las que lamenta que el presidente de la Cortes no supo ayer dar explicaciones y se pregunta si también «se sorprendará pidiendo también la dimisión de Pedro Sánchez, porque su hermano no supo contestar al juez dónde se encontraba su centro de trabajo, o cuando el ministro Bolaños no supo contestarle al juez de quién dependía la contratación de la asistente de Begoña Gómez». Infinitos motivos más tiene la señora Gómez Urbán para solicitar la dimisión de Sánchez que la del presidente de las Cortes», sentenció.

Por último, Hierro recuerda que ayer se solicitó al letrado mayor que recapacitara ante una situación que estaba dañando la imagen de las Cortes de Castilla y León, a la vez que muestra su satisfacción por el anunció de su dimisión.