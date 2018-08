De Santiago-Juárez: «Estaría encantado de comparecer en las Cortes» para hablar de Enredadera José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa de hoy / R. Cacho-Ical El consejero de la Presidencia asegura que «nunca» se ha sentido «presionado ni dirigido» y que nunca ha presionado ni dirigido «a nadie» M. J. PASCUAL Valladolid Jueves, 23 agosto 2018, 14:04

José Antonio de Santiago Juárez «estaría encantado» de comparecer en las Cortes de Castilla y León como ha demandado el PSOE al haber aparecido su nombre en el sumario de la trama Enredadera. Sin embargo, el problema es que el registro en la Cámara «no se ha hecho correctamente. Ya se lo advirtieron los letrados», ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a la que ha acudido con una transcripción de la conversación en la que aparece su nombre. Se trata de la charla que mantienen el empresario y editor José Luis Ulibarri, actualmente en prisión provisional, con el director de 'Diario de León', Joaquín Sánchez Torné, en la que los interlocutores se refieren a una reunión que había tenido Torné con el consejero.

De Santiago-Juárez ha leído el extracto en el que aparece su nombre y advierte de que sale «bien parado». De hecho, considera que «en la grabación se demuestra que no pudieron presionarme así que me tendrían que hacer la ola en las Cortes El vicepresidente de la Junta reconoce que el director del periódico le pidió incrementar la aportación económica que la Junta pudiera firmar con el medio y ha advertido de que es «lo mismo que hacen todos los directores de todos los medios» con los que se reúne a principios de año, excepto los públicos, puesto que las relaciones de la Junta con los medios y la comunicación institucional del Gobierno autonómico, entran dentro de sus competencias.

El consejero ha insistido ante los periodistas que «no me sentí presionado» en aquella conversación y ha restado importancia a la petición de más dinero asegurando que «todos los directores lo hacen». Convencido de ello, ha explicado que no será él quien pida comparecer en las Cortes para dar explicaciones, pero si la oposición lo pide y «lo registra bien», estará encantado de hacerlo.

Ni café gratis, ni participar en ellos

La relación del consejero con los medios de comunicación es constante, según De Santiago-Juárez que aun así ha insistido en que «nunca he ido a casetas de ferias ni a barcos y estoy harto de ver al PSOE que va en manada». Se enorgullece de no haber ido «nunca a los cafés y desayunos que se organizan, ni a tomar café gratis ni a participar en ellos, ¿cuánta gente puede decir eso en el PSOE?», se ha preguntado antes de apostillar que «no he visto ningún PSOE más pobre que este».

Finalmente ha recordado que en los últimos cinco años «no he comido ni cenado con ningún miembro de los medios de comunicación» y se ha extrañado de que la secretaria de organización del PSOE, Ana Sánchez, pidiera explicaciones a De Santiago-Juárez sobre si ha «amordazado» a algún medio de comunicación. Especialmente molesto con este término, el consejero de la Presidencia se ha defendido cuestionando a los representantes de los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa si se habían sentido así. «Si ustedes se dejan amordazar, ¿qué tipo de profesionales son?». Y ha pedido a los periodistas que «si alguno se ha sentido amordazado, que me lo diga».