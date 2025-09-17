El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente de la Guardia Civil se prepara para un rescate de montaña. Ical

Localizado sin vida el montañero de 68 años desaparecido ayer en el pico Gilbo de Riaño

La Guardia Civil halla el cadáver en las inmediaciones de la montaña

El Norte

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:39

Agentes de la Guardia Civil localizaron pasadas las 18 horas de este miércoles en las inmediaciones del pico Gilbo de Riaño, en la provincia de León, el cuerpo sin vida del montañero de 68 años del que no se tenían noticias desde ayer por la mañana, cuando se encontraba en los alrededores de dicho pico.

Efectivos de los Grupos de Rescate Especial e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Cangas de Onís, en el Principado de Asturias, y Sabero (León) desde tierra, con el apoyo de un dron, y desde el aire, mediante batidas en el helicóptero de la Unidad Aérea de León, participaban en la búsqueda del varón junto a efectivos del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Fue precisamente la Benemérita quien, sobre las 10.30 horas de hoy contactó con la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León para informar de la activación de un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al montañero de 68 años, cuya desaparición fue comunicada por su familia tras no conseguir contactar con él desde la mañana del martes.

La búsqueda se centró en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón, lo que permitió localizar el vehículo del varón estacionado en el aparcamiento de inicio de la ruta. Horas después, la Guardia Civil localizó el cuerpo sin vida del hombre, que ha sido rescatado en helicóptero y trasladado a Riaño.

