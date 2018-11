La epidemia de gripe aún se retrasará más de un mes aunque ya circula el virus Un enfermero vacuna a una persona mayor con la antigripal en Palencia / . Antonio Quintero Los expertos esperan una temporada más moderada que la del año pasado que fue larga y con alta incidencia ANA SANTIAGO Valladolid Domingo, 11 noviembre 2018, 13:53

No hay todavía epidemia de gripe, la incidencia ni siquiera se acerca al umbral;pero el virus ya circula y se ha aislado el tipo A; aunque «no es descartable que, en la segunda mitad de la epidemia, aparezca también la B», destaca el doctor RaúlOrtiz de Lejarazu, director del Centro Nacional de la Gripe ubicado en el Clínico de Valladolid.

Con la gripe, siempre lo repiten los expertos, no se puede hablar de previsiones; aún así, este especialista en Microbiología espera que, «como pronto», la epidemia asome dentro de un mes y «más fácilmente a principios de enero». Por ello, insiste «lo fundamental es vacunarse» porque además el proceso de inmunización lleva su tiempo. Las vacunas contra la influenza hacen que los anticuerpos se desarrollen en el cuerpo aproximadamente dos semanas después de la vacunación. Estos anticuerpos brindan protección contra la infección con los virus incluidos en la vacuna.

Además, el jefe de Microbiología e Inmunología del Hospital Clínico de Valladolid, destaca que, aunque no se puede predecir «cómo se va a comportar el virus y cómo va a ser una temporada; lo que parece claro se que no va a ser como la última que fue muy larga y con alta incidencia, la más seria de los últimos 20 años, dejando a parte la epidemia de 2009». Fue de quince semanas, mientras lo habitual es que dure entre nueve y once solamente y llegó a alcanzar los 250 casos por cien mil habitantes. Cabe esperar pues que sea más moderada y sobre todo corta. El frío, al provocar mayor concentración de las personas en sitios cerrados, facilita el contagio y la extensión de la transmisión.

En este momento, y según los datos de la Dirección General de Salud Pública a través de la Red Centinela son solo 11,4 enfermos por cien mil habitantes, todos los aislamientos registrados entre población que no se ha vacunado y la mayoría entre los 45 y los 65 años aunque también en menores de edad.

Vacunación hasta diciembre

La campaña de vacunación aún se prolongará hasta el día 14 de diciembre, desde el pasado 23 de octubre, y tiene por objetivo la inmunización de unas 660.000 personas en Castilla y León tanto los mayores como personas con enfermedades y personal sanitario, entre otros. Para ello, Sanidad recomienda pedir cita específica con Enfermería en el centro de salud. Este año la cobertura de la vacuna es mayor al incorporar la tetravalente, con cuatro cepas con la finalidad de responder a todas las posibilidades de circulación también del virus B de la gripe entre la población de hasta los 64 años. Para los mayores, la vacuna recomendada sigue siendo la de tipo adyuvada con inmunogenicidad reforzada.