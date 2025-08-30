El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los cincuenta estudiantes seleccionados para las Becas Europa en la Universidad Francisco de Vitoria. El Norte

Cinco estudiantes de Castilla y León, ganadores de las Becas Europa 2025: «Ha sido el mejor viaje de mi vida»

Los premiados, de las provincias de Segovia, Salamanca, Valladolid y Burgos, han sido seleccionados entre casi 4.000 candidatos de toda España para un viaje por Europa y una plaza en la prestigiosa Escuela de Liderazgo Universitario

Lorena Arias Duque

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:57

Cinco estudiantes de Castilla y León han sido seleccionados entre casi 4.000 candidatos de toda España para la XX edición del Programa Becas Europa ... Santander–Universidad Francisco de Vitoria, que reconoce a los cincuenta mejores estudiantes preuniversitarios del país. Con un expediente académico «brillante», estos alumnos han superado durante el bachillerato una serie de pruebas destinadas a medir en ellos todo tipo de aptitudes y rasgos, desde psicológicos o emocionales, hasta la planificación grupal y la capacidad de argumentación, con el objetivo de hilar cada vez más fino hasta seleccionar a un conjunto muy específico de jóvenes. El reconocimiento: un viaje de tres semanas por algunas de las universidades más emblemáticas de Europa, con paradas en otros organismos internacionales, en una experiencia de corte «académico y humano que apuesta por el talento joven con vocación transformadora», además de una plaza garantizada en la prestigiosa Escuela de Liderazgo Universitario (ELU) de la Universidad Francisco de Vitoria.

