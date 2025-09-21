«Acompañamos a las empresas a tomar mejores decisiones»

Andrea Díez Valladolid Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:50 Comenta Compartir

En un contexto global donde el entorno evoluciona constantemente, el tejido empresarial se prepara ante posibles contingencias de la mano de consultores y aseguradoras que ayuden a mitigar el efecto de eventos inesperados. En este campo trabaja Valentina Murganti, directora de AON M&A and Transaction Solutions del Norte de España, que participará el próximo día 25 en la mesa de debate organizada por El Norte de Castilla 'Claves y herramientas a disposición de la alta dirección para afrontar proactivamente circunstancias extraordinarias'. Junto a ella estarán Isidoro Alanís, presidente y CEO del Grupo Global Exchange; David Guerras, asociado principal del Departamento Mercantil de Garrigues y Ángel Gallego, director general de Aspasia.

–AON cuenta en España con un equipo de profesionales especializados en el asesoramiento ante escenarios adversos. ¿Cuál es su papel?

–AMATS (AON M&A and Transaction Solutions) es una unidad especializada de AON dedicada a diseñar soluciones innovadoras para operaciones financieras complejas y necesidades específicas de transferencia de riesgos fuera de los mercados tradicionales de seguros. Su labor principal es estructurar productos y coberturas a medida que faciliten transacciones corporativas, como fusiones y adquisiciones, emisión de deuda, financiación de proyectos, y otras operaciones estratégicas.

–¿Cómo ha evolucionado este sector?

–En los últimos 10 años, el mercado de seguros dedicados a M&A (fusiones y adquisiciones) y contingencias ha experimentado un crecimiento y sofisticación notables, tanto en volumen como en variedad de soluciones. Ha pasado de ser una opción poco frecuente para convertirse en una herramienta estratégica esencial para facilitar, proteger y optimizar no solo operaciones corporativas, sino que también otras operaciones estratégicas, aportando seguridad, garantizando la rentabilidad y minimizando las exposiciones de las partes involucradas.

–¿Qué papel juega la alta dirección para afrontar situaciones adversas?

–Creo que estaríamos todos de acuerdo con definir su rol como de liderazgo estratégico y dirección de una organización. Un papel de responsabilidad y de exposición que cada día resulta más complejo. La definición de la estrategia ya acorta los plazos e incurre en cambios repentinos y desafiantes, el impulso de una planificación estructurada debe de mantener cierta flexibilidad operativa, la visión integral de negocio lidia con un entorno inestable y cambiante.

–¿Cómo adaptan sus soluciones de seguros y consultoría a las necesidades de cada cliente?

–AON acompaña a sus clientes en la identificación, medición y transferencia de los riesgos típicos del sector de pertenencia, específicos a la actividad desarrollada y exógenos. Incorporar las soluciones de AMATS en operaciones de financiación corporativa aporta ventajas significativas y puede optimizar la estructura financiera de la operación, reducir la necesidad de garantías tradicionales, mejorar la eficiencia del uso de capital, proteger los intereses de las partes involucradas y maximizar el valor de la transacción o minimizar las pérdidas derivadas de la gestión de eventos inciertos.

–¿Cómo ayudan a anticiparse a riesgos futuros?

–Acompañamos a las empresas a tomar mejores decisiones, a dirigirse hacia un modelo de gestión del riesgo proactivo. Es un recorrido que cambia su gestión del riesgo desde un enfoque reactivo a un modelo de gestión dinámico.