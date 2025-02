Susana Gutiérrez Aranda Martes, 25 de febrero 2025, 13:33 Comenta Compartir

Es la propuesta perfecta para todos aquellos amantes del chocolate que no pueden renunciar a la crema de cacao, pero no quieren sumar demasiado azúcar y calorías a su dieta. En esta receta está la solución a sus problemas, además de una forma muy sencilla y rápida. El resumen es que la crema de cacao en versión saludable será una realidad en apenas cinco minutos y para conseguir el resultado sólo se necesitarán cuatro ingredientes. Con esa presentación, la receta no puede ser más atractiva y sólo queda buscar lo imprescindible para ponerse manos a la obra y disfrutar cuanto antes de ella. Un crema casera que no tiene nada que envidiar a la industrial.

Para realizar la receta se necesitarán avellanas tostadas, dátiles, una bebida vegetal y cacao puro degrasado. Las avellanas son una fuente de grasas saludables y vitamina E. Por su parte, los dátiles aportan dulzura natural, fibra y energía sostenida. Mientras que el cacao es un antioxidante rico en magnesio, que además ayuda a estar de buen humor.

Para la elaboración se necesita como utensilio imprescindible una trituradora. El primer paso será triturar los 100 gramos de avellanas tostadas hasta que quede una masa pastosa. Una vez terminado ese proceso, a la masa se añaden cuatro dátiles previamente remojados, 100 mililitros de leche vegetal y dos cucharadas grandes de cacao puro desgrasado. Ya con todos los ingredientes en la trituradora, se sigue el proceso hasta que esté todo bien integrado y quede en forma de crema. Luego, se guarda la crema de cacaco en un recipiente y se conserva en el frigorífico para ir utilizándola cuando apetezca.

Una propuesta sencilla y rápida que propicia una crema de cacao sana, sin azúcar refinado, sin aceites añadidos y con un resultado nutritivo y delicioso. Además, un chute importante de energía. ¿Te atreves?

