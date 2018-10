Albert Rivera sobre la reforma constitucional: «Cuando nos hemos dado la mano hemos sido imparables» El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en la Escuela de Otoño que organiza la Universidad Católica de Ávila y La Razón sobre 'La vigencia de la Constitución y oportunidad de reforma'. / Raúl Hernández La reforma constitucional del líder de Ciudadanos tiene que pasar por «la unidad de mercado» y «garantizar» los derechos de igual manera en toda España PAULA VELASCO Ávila Jueves, 25 octubre 2018, 19:07

La grandeza de la Constitución es que «dure en el tiempo, que sea flexible para cambiarla y que toque amplias mayorías». El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acudido en Ávila a la Escuela de Otoño que organiza la Universidad Católica para hablar de la Constitución en su cuarenta aniversario.

Según el líder naranja, «los que hemos nacido en democracia creemos que es muy fácil ponernos de acuerdo», pero la Constitución «es una suma de renuncias que la convierten en un gran acuerdo».

Rivera ha hecho hincapié durante su discurso, en varias ocasiones, en el hecho de la igualdad entre todos los españoles, estén en el lugar de España que estén. La Constitución ha funcionado en materia de «igualdad de oportunidades» en los últimos años, pero no en igualdad, ha asegurado, haciendo referencia a que «si estoy empadronado en Barcelona y quiero que me atiendan aquí» en materia de sanidad, «me consideran un desplazado», o a cuando un funcionario no puede trasladarse a Cataluña «porque no habla catalán».

Para Rivera «el futuro pasa no tanto por debatir qué artículos hay que reformar, sino por defender la Constitución, garantizar la Constitución y finalmente que lo que nos ha constado tanto conseguir no nos lo carguemos de un plumazo».

Por otra parte se ha mostrado partidario de reformar la Constitución «para todos, no para que Puigdemont esté contento», partiendo de acuerdos entre constitucionalistas. «En la historia de España hemos pasado por momentos delicados, pero cuando nos hemos dado la mano hemos sido imparables», ha asegurado.

Después de cuarenta años, «¿quién no tiene cosas que mejorar?», pero ha señalado que «si una casa necesita reformas me planteo qué reformar, no tirarla abajo». Hay que tener un espíritu permanente de mejora pero «no para contentar a unos pocos, sino a los cuarenta y siete millones de personas que viven en España».