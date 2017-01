Ponen a la venta un lote de enseres del convento de las Carmelitas de Tordesillas a precio de saldo

Un particular ha puesto a la venta un lote de 35 objetos a precio de saldo del antiguo convento de las Carmelitas Descalzas de Tordesillas en una de las plataformas que existe en internet para vender, entre otros, productos de segunda mano. En el lote, figuran diferentes artículos como una borla para cíngulo en hilo de seda y oro por 22 euros, varios dibujos a carboncillo por valor medio de 60 euros, una cesta de mimbre con asa antigua por un coste de 24 euros o un candelabro de altar en bronce del siglo XIX por un valor de 45 euros. Casi ninguno sobrepasa los cien euros. La venta de los artículos del antiguo convento, hoy cerrado y en trámites para la apertura de una residencia para mayores en régimen de cooperativa, ha levantado ampollas en el pueblo, y en las redes sociales. Incluso, uno de los vecinos ha escrito sendas cartas a los responsables municipales políticos para advertirles de la venta.

Desde la parroquia de la localidad, se aclara que el obispado no ha sido propietario nunca de estos enseres ni del convento, solo de la iglesia que se ha cedido al Ayuntamiento para su uso como Auditorio, y detallan que la gestión dependía de la congregación de Las Carmelitas. Al cerrarse el inmueble, las monjas se trasladaron al convento que posee la congregación en Medina del Campo. Desde allí, la hermana Consuelo, priora del antiguo convento de Tordesillas, reconoce que sí se vendieron objetos del convento pero de «poco valor» y en ningún caso de la sacristía. La hermana insiste en que no tenía valor ni «artístico ni patrimonial». «Los enseres eran de las monjas y tuvimos que desmontar un convento entero, todo no nos cabía en Medina del Campo y decidimos venderlo a anticuarios de Tordesillas y de la capital vallisoletana», sostiene la hermana. La priora no puede asegurar que todos los artículos sean los que ellas vendieron porque desconocen qué se ha puesto a la venta en internet, pero insiste en que se deshicieron de las cosas por espacio y nada era de gran valor. «No puedo confirmar que todo es lo que nosotros vendimos, pero no creo que nadie se llevara nada», matiza.

A pesar de la legalidad de la venta, voces criticas apuntan a una falta de implicación municipal. El portavoz del grupo municipal popular, Miguel Ángel Oliveira, considera que no es una buena noticia para la localidad porque «el patrimonio cultural de Tordesillas no se debería vender a precio de saldo en internet». Para el responsable popular, el Ayuntamiento debería haber velado por la conservación del patrimonio ya que son los únicos que pueden promover la conservación de las mismas «dada la importancia y peculiaridad de estos edificios catalogados dentro de nuestro casco histórico y posiblemente protegidos por su valor patrimonial». Por su parte, el alcalde José Antonio González Poncela, aclara que se tratan de bienes privados de una congregación y que pueden venderlos cuando quieran. «El Ayuntamiento vela por el patrimonio y prueba de ellos es la apuesta por la iglesia del Carmelo o el Palacio de Los Alderete», explica.