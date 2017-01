La final del nacional de galgos tendrá presencia vallisoletana

El campeón o subcampeón nacional de galgos tendrá nombre árabe. ‘Faruq’ fue bautizado así en honor al protagonista de la serie televisiva ‘El Príncipe’, pero en su ADN lleva la raza adquirida en la historia galguera de Gregorio Mediavilla, el hostelero de Cuenca de Campos, en el océano cerealista de la Tierra de Campos. Hoy por hoy está considerado ya uno de los dos mejores galgos del país. ‘Faruq’, de apellido ‘de la Tata’, por el negocio hostelero del mismo nombre que su dueño tiene en la pequeña población próxima a Villalón, disputará el próximo sábado la gran final del Campeonato Nacional de Galgos con la galga extremeña ‘Gitana de Julio Herrera’. Uno de los dos logrará la ansiada manteleta que le acreditará como triunfador de la Copa de Su Majestad el Rey, sin dotación económica, pero con el mayor prestigio que se puede adquirir en el ámbito galguero.

Casi sin voz regresaba ayer a su Cuenca de Campos Gregorio Mediavilla. Horas antes, en la carpa instalada en Osuna (Sevilla), el corredero que estos días acoge el campeonato nacional, le habían manteado junto con su perro, el ya admirado ‘Faruq de la Tata’. El galgo, de capa negra, corrió un último punto emocionante. Tanto que cosechó una sonora ovación cuando alcanzó a la liebre tras una carrera donde dominó frente a su rival. «Me quedo con la fuerza que ha tenido en la última carrera. La carpa ahí se ha volcado, mis amigos me han abrazado y la verdad es que he llorado de felicidad», relataba Gregorio Mediavilla en su regreso a su municipio natal.

El hostelero, miembro del club leonés ‘El Rebeco’, por el que corre el macho vallisoletano, confiaba en ‘Faruq’ desde que el pasado año ya descubrió sus cualidades y decidió reservarle para esta temporada. Fuerza, rapidez, codicia y fijeza caracterizan a este perro, uno de los más completos del campeonato. «Quiere todas las liebres, lleva un campeonato perfecto», describe al respecto el presidente de la Federación Regional de Galgos, David Jiménez, quien muestra su deseo por que pueda ser este representante castellano el que se erija en campeón de España. «Hemos estado a muy poco de haber conseguido una final vallisoletana, pero no ha podido ser», lamentaba.

No pudo ser porque ‘Mora de Calderas’, la perra de Villaverde de Medina’, se quedó a las puertas de la final tras quedar eliminada frente a ‘Gitana de Julio Herrera’. La vallisoletana llevaba un punto a su favor cuando la extremeña empató para, a continuación, lograr el segundo punto que le daba la clasificación para la final. «‘Mora’ ha sido una perra que ha dado la cara hasta el final, ha luchado, así que podemos estar orgullosos», añadía Jiménez.

‘Faruq’ se metió así en la final tras correr tres liebres nulas y lograr los dos puntos frente a ‘Portada de Cucarón’. Hijo del afamado ‘Chapapote’ y descendiente de ‘La Romera’, ‘Faruq de la Tata’ centra ahora mismo las miradas de la afición galguera. Principalmente por la plenitud de cualidades que tiene, pero también por tratarse de un macho, poco habitual en las finales nacionales.

Autobús para los aficionados La final de la tan preciada Copa del Rey se celebrará así el próximo sábado en el corredero del Arenoso, en la localidad sevillana de Osuna. Hasta allí se desplazarán numerosos aficionados de la Tierra de Campos, así como de municipios de León como Valderas. El alcalde de Cuenca de Campos, Faustino González, avanzó ayer su intención de fletar un autobús para que los aficionados de la comarca pudieran acompañar al hostelero terracampino en este histórico momento. El regidor, no obstante, aseguró que estará en Osuna para poder disfrutar de esta final del campeonato de galgos.

Habría que remontarse a 1980 para encontrar el último macho vallisoletano ganador del campeonato, cuando se proclamó vencedor ‘Saeta’ –en el caso de las hembras la última vallisoletana en ganarlo fue ‘Yuma’ en 2012–, según recuerdan desde la Federación Nacional de Galgos.

Hasta el próximo sábado, ‘Faruq’ estará guardado en un lugar seguro que para garantizar su seguridad (una de las clasificadas para el nacional fue robada). A Gregorio Mediavilla, el propietario, le han ofrecido ya cantidades económicas importantes por adquirir el perro. Pero es tajante: «Me han ofrecido mucho dinero y ni les he escuchado. El perro no se vende, es para disfrutar de él. Y de momento me queda un poco de mortadela para comer, así que no me hace falta», comenta irónico para incidir en que su profesión es la hostelería y los galgos, su afición.