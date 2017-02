Telón arriba para el MWC: cámaras duales y resistencia al agua por partida doble

Las grandes firmas de tecnología móvil han comenzado este domingo en Barcelona las presentaciones de sus nuevos buques insignias, un día antes de la gran inauguración oficial del Mobile World Congress (MWC) que reunirá hasta el 2 de marzo a más de 100.000 visitantes.

La primera mitad del día ha sido el turno de LG y Huawei, ambas marcas con apuestas muy fuertes por la tecnología más puntera para sus nuevos terminales haciendo hincapié en la fotografía con una doble cámara trasera, resistencia al agua y mayor conectividad.

En el caso de Huawei, solo cuatro meses después de presentar su gran Mate 9 en Múnich, vuelve a presentar dos terminales con características de gama alta con sus P10 y P10 Plus y precios que se ajustan más que otras grandes marcas. Ambos smartphones siguen la línea de su exitoso predecesor, el P9 que presentaron el pasado mes de abril en Londres y en el que ya incluyeron la doble cámara Leica que el P10 continúa.

Ambos modelos estarán disponibles a partir del mes de marzo en España. El P10 se comercializará a un precio de 649 euros para el modelo de 4GB de RAM y 64 GB de memoria. Por su parte, el P10 Plus tendrá un precio de 699 euros para el modelo de iguales características y de 799 euros para el de 6GB de RAM y 128 GB de memoria.

La versión estándar cuenta con una pantalla de 5,15 pulgadas (el modelo Plus: 5,5'') y estará disponible en ocho colores (Ceramic white, Graphite black, Dazzling gold, Rose gold, Prestige gold, Greenery, Dazzling blue y Mystic silver). Como novedad, el dispositivo incluye una tecnología de micropartículas en su parte trasera que le aporta una textura particular y que consigue que no tengamos la incómoda sensación de que se nos escurre al sujetarlo.

Lo más llamativo, el cambio del detector de huellas, de la parte trasera a la delantera por primera vez en los smartphones de la firma china, al estilo del iPhone. De las características más aplaudidas durante la presentación, la resistencia al agua para el modelo P10 Plus y la tecnología de conectividad 4.5G.

En cuanto a la batería, el CEO de la división de Consumo de Huawei Business Group, Richard Yu, ha asegurado que, en comparación con el iPhone 7 Plus, su modelo P10 Plus tiene una batería un 29% más eficaz que llega a los 3.750 mAh frente a los 2.900 del modelo de la manzana. Ambos modelos cuentan con un “supercargador” que con solo 30 minutos de carga garantiza un día de uso. “El P10 tiene una batería de 3.200 mAh frente a los 1.960 mAh del iPhone 7 y los 3.000 del Samsung S7”, ha asegurado el responsable de Consumo, quien ha confirmado la autonomía de “más de dos días” para el modelo P10 Plus.

Yu ha reconocido en su exposición que desde el P6 que presentaron en 2013 “hemos mejorado bastante”. En la misma línea, Yu ha explicado que desde Huawei su objetivo es “unir arte y tecnología”, por lo que han decidido continuar su acuerdo con la firma de fotografía Leica, como llevan haciendo desde el año pasado con el P9.

La firma china también ha presentado el Huawei Watch 2, la segunda generación de sus relojes inteligentes, con GPS, resistencia al agua, monitorización del ritmo cardiaco y un diseño muy similar al de un reloj clásico analógico. Llegará en marzo a España y tendrá un precio de 379 euros para el 4G y 329 euros para el Bluetooth.

Como viene siendo habitual, la marca ha conseguido reunir a cientos de medios nacionales e internacionales interesados en su evento, que en este caso ha tenido lugar en la Fira Montjuic de Barcelona la jornada previa a la inauguración oficial del MWC. Solo españoles, había en la sala 168 periodistas acreditados.

LG sorprende con su G6

LG G6. / Albert Gea (Reuters)

LG ha vuelto a ser, un año más, el que ha dado el pistoletazo oficioso de salida al MWC. Con un macroevento en el Palau Sant Jordi de Barcelona, han presentado los que todos esperaban: el LG G6, su nueva punta de lanza. Abandonan ahora los coreanos la apuesta modular del G5 -un teléfono que se podía ampliar con altavoces, controles para cámara o batería extra.

Una apuesta valiente que se ha encontrado con un mercado quizás poco preparado para esta tecnología que, por otra parte, también Google ha decidido meterla a la nevera dejando el proyecto Ara congelado a la espera de un momento mejor.

Si el año pasado trajeron un nuevo formato a la espera de romper moldes, este año los responsables de LG han decidido exprimir al máximo las principales demandas del mercado. Los mantras del G6 son pantalla y usabilidad. No en vano han conseguido meter una pantalla propia de un teléfono de 5,7 en el tamaño de un dispositivo de 5,2. La ecuación utilizada ha sido la de limar los bordes hasta hacerlos ínfimos.

Se trata de un panel QHD que busca no sentirse extraño al utilizarse con una sola mano. Se queda en los 71 milímetros de ancho tras hacer caso a varios estudios que sitúan en los 72 milímetros el tamaño máximo recomendable para no tener que emplear ambas manos.

Su otra gran apuesta es la del Dolby Vision, ya que será el primer móvil del mercado capaz de mover contenidos en esta calidad. El objetivo de esta asociación es el de dar una experiencia única a todos los consumidores de HBO, Netflix,… que cada vez utilizan más su smartphone como pantalla para sus series y películas.

El diseño, compacto y estilizado, opta por la combinación de metal y cristal templado, con protección antihuellas para evitar los ‘dedazos’ habituales del uso diario. Sacrifican la batería extraíble, una máxima de sus últimos cursos. El motivo, conseguir la certificación IP68 convirtiéndose así en el primer teléfono resistente al agua de la marca.

Mantienen el botón de desbloqueo en la parte trasera. Esa pieza comparte la espalda del teléfono con la cámara, que vuelve a apostar por una doble lente, formato que en su día utilizó HTC y más recientemente hemos visto utilizar a fabricantes como Huawei o Apple en el iPhone 7 Plus.

Ambos sensores cuentan con 13 megapíxeles y por tanto no se pierde calidad en este aspecto. Y la bondad de utilizar la cámara dual, en el caso de LG, es ofrecer un impresionante gran angular de 125 grados. La frontal también ha sido remozada para tener un gran angular de 100 grados.

En las ‘tripas’ del teléfono: un Snapdragon 821. Han descartado subirse al carro del 835 -que no será finalmente exclusividad de Samsung- como medida de precaución. Lo jalonará una memoria RAM de 4GB y una memoria interna de 32 GB, ampliable hasta 2TB con tarjetas microSD. La batería de 3.300 mAh.