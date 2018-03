Balonmano La Asobal homenajeará a Rocas, que se retira como jugador Albert Rocas. / Reuters El extremo zurdo, que jugó tres temporadas en el BM Valladolid, pone fin a su carrera por sus problemas físicos EL NORTE Valladolid Miércoles, 28 marzo 2018, 20:31

Un evento como la Final8 de la Copa de S.M. El Rey y un escenario majestuoso como el Pabellón Multiusos Madrid Arena son los elegidos como momento y lugar del homenaje que la Asociación de Clubes Españoles de Balonmano quiere realizar a un jugador tan emblemático de la liga como Albert Rocas. El extremo catalán ha anunciado, a través de las redes sociales, el punto y final a una longeva carrera deportiva que le ha llevado a dejar huella en todos los clubes Aasobal en los que ha militado: Valladolid, San Antonio, Barça y Logroño. Albert Rocas es un jugador carismático que ha servido de espejo a los jóvenes que soñaban con imitarle desde el extremo derecho. Su zurda ha brillado durante 16 temporadas en la Liga Asobal, en las que ha anotado 1.416 goles en 394 partidos.

El catalán no ha podido despedirse en las pistas, como le hubiera gustado, pero ha querido transmitir su retirada con un comunicado en sus redes sociales: «Mi cabeza está para jugar 20 finales más pero el cuerpo ha dicho hasta aquí. Me hubiera gustado despedirme en la pista pero no creo que haya mejor sitio para decir adiós que en el Comité Olímpico Español COE rodeado de amigos el próximo martes día 3 de abril. Gracias a todos».

Formado en Club Handbol Garbí Palafrugell, Rocas dio su primer gran salto en su carrera cuando fichó por BM. Granollers antes de desembarcar en un club histórico como el BM Valladolid, equipo con el que debutó en la Liga ASOBAL durante el curso 2000-01. Después de tres temporadas en territorio vallisoletano, el extremo catalán hizo las maletas rumbo a Pamplona para jugar durante cuatro campañas en el Portland San Antonio (2003-07). Su etapa más larga en un mismo club se produjo en el FC Barcelona. Rocas defendió la camiseta azulgrana durante seis campañas (2007-13) antes de iniciar una aventura en Dinamarca para regresar, nuevamente, a España y despedirse del balonmano profesional como jugador de Naturhouse La Rioja (2014-17).

Numerosos son los títulos que colecciona Albert Rocas en sus vitrinas. El extremo puede presumir de ser doble Campeón del Mundo, tras colgarse el Oro en los Mundiales de Túnez 2005 y España 2013, además de poseer un bronce mundialista (Suecia 2011), un bronce olímpico (JJOO Pekín 2008) y una plata (Suiza 2006) y un bronce (Dinamarca 2014) europeos. A nivel de clubes, Rocas conquistó la EHF Champions League con el FC Barcelona en 2011 y la Recopa de Europa con Portland en 2004 y, además, ganó todos los títulos nacionales.

Más allá de los trofeos conquistados, su papel destacado en el balonmano nacional merece el reconocimiento y el aplauso de los aficionados que vibrarán con la Final8 de la Copa del Rey en el Madrid Arena.