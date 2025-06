Xuso Jones regresa a Valladolid con su programa 'Lo sabe no lo sabe'

Fue el 26 de septiembre de 2024 cuando Xuso Jones y el equipo del programa 'Lo sabe no lo sabe' pisaron por primera vez la ... capital vallisoletana. Por aquel entonces el lugar elegido fue el Mercado del Val. Durante la mañana de hoy el equipo del programa, que se emite en Cuatro, ha grabado una nueva entrega en Valladolid. Esta vez el escenario elegido ha sido la calle Teresa Gil y sus inmediaciones, en pleno centro de Valladolid y bajo la atenta mirada de decenas de viandantes que paseaban por la zona.

En esta ocasión el concursante elegido al azar entre los viandantes que paseaban por calle Teresa Gil es un chico joven, que a juzgar por la imagen, se llama Rubén, tal y cómo se indica en la pegatina que luce para participar en 'Lo sabe no lo sabe'.

'Lo sabe no lo sabe' que regresaba a la televisión el 25 de agosto de 2024 tras casi una década en blanco -desde que en 2012 y 2013 Juanra Bonet fuese el presentador del formato- con una duración de 45 minutos en cada entrega. En los programas al concursante, seleccionado entre los transeúntes, se le plantean preguntas de cultura general. Lo interesante es que no es el seleccionado el que responde, sino que debe elegir a otra persona, que se encuentre por la calle, para que lo haga, apostando si conoce o no la respuesta correcta.

A medida que avanzan las preguntas el premio aumenta. Después de la cuarta pregunta se aseguran los 1000 euros. En ese momento, ambos decidirán si se plantan o arriesgan jugando en la quinta pregunta. Los concursantes pueden usar el comodín de la llamada en caso de fallar. El premio máximo es de 3.000 euros.