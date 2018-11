Roban la moto adaptada a un enfermo de alzhéimer que la dejó parada en una calle de Valladolid Un modelo idéntico a la moto adaptada que fue robada. / El Norte El vehículo permitía a la víctima, de 74 años, «desplazarse por la ciudad» a pesar de las parálisis repentinas que sufre al caminar J. SANZ Sábado, 3 noviembre 2018, 21:15

«Sufro parálisis repentinas que me dejan las piernas inmovilizadas y desde hace años necesito utilizar una moto eléctrica adaptada para poder realizar mis desplazamientos por la ciudad», explica José Ramón, un enfermo de alzhéimer de 74 años al que el pasado miércoles, en torno a las tres de la tarde, le sustrajeron su silla cuando la dejó parada «unos minutos» en la calle Paraíso cuando acudía a una consulta en la cercana Ramón y Cajal.

«Queremos pensar que pueda haber sido una chiquillada de algún gamberro que la cogiera al verla allí, pero lo cierto es que han pasado ya demasiados días y aún no ha aparecido», lamentaba ayer César, su hijo, antes de apelar a la colaboración ciudadana y a un «mínimo grado de sensibilidad» por parte de los autores del robo, si es que lo ha sido, para que su padre pueda recuperar «sus piernas», que lo son, ya que «cuando sufre sus parálisis repentinas se queda completamente paralizado durante un buen rato, en ocasiones hasta horas, si bien puede mover los brazos con normalidad y mantiene la cabeza».

«La necesito para mantener mi autonomía y poder moverme con seguridad si se me bloquean las piernas»

Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde en la citada calle Paraíso. «Había estado por la mañana a una consulta con el logopeda en la calle Ramón y Cajal y cuando regresé a comer –José Ramón reside en la actualidad en una residencia de Arturo Eyries, aunque mantiene su piso en Parquesol– me di cuenta de que se me había olvidado el móvil», relata la víctima. Así que regresó a la clínica y dejó su silla con motor, una suerte de moto de cuatro ruedas con un sillón para sentarse, en la acera de Paraíso. «Fui a por el móvil y cuando regresé ya no estaba allí», recuerda ahora el propietario de la moto, de marca Invacare, modelo Colibrí, valorada en 1.400 euros.

José Ramón llamó a los policías locales para comunicarles lo ocurrido: «Pensé que quizás se la habían llevado con la grúa, por aquello de haberla dejado en la acera, pero enseguida comprobaron que no e informamos a la Policía Nacional del robo de mi moto». No han tenido noticias del hallazgo de la misma.

Los datos 1.400 euros es el valor de la moto adaptada que fue robada el pasado miércoles en la calle Paraíso. Los hechos. El robo se produjo en torno a las tres de la tarde del domingo en la calle Paraíso, donde la víctima dejó parada la moto para acudir a una consulta cercana.

«La necesito para moverme debido a las parálisis que sufro y es la única forma que tengo de mantener cierta autonomía a la hora de moverme por la ciudad, ya que con ella puedo continuar circulando aunque me quede completamente paralizado de las piernas», destaca José Ramón antes de incidir en que sus parálisis, propias de la enfermedad degenerativa que padece, le pueden llegar a dejar bloqueado en mitad de una calle «durante un par de horas». Su moto o silla de ruedas adaptada le aporta «seguridad» a la hora de acudir por sus medios, como hizo el pasado miércoles, a la consulta o subir a dar una vuelta por su casa de Parquesol. O lo que estime oportuno. Y así era hasta que desapareció.

Ausencia de «sensibilidad»

«La verdad es que son sus piernas y hay que ser muy insensible para llevarse su vehículo adaptado, ya que es imposible pensar que se trata de otra cosa», añade el hijo de la víctima antes de confiar en que «publicitar lo ocurrido pueda servir para recuperarles y para sensibilizar a la gente sobre la importancia de este tipo de vehículos para aquellas personas que, como mi padre, padecen algún tipo de problema de movilidad».

La moto, idéntica a la de la fotografía, pesa cerca de cincuenta kilos –«no están sencillo llevársela así por las buenas»–, cuenta con una batería recargable –«estaba casi agotada»– y apenas alcanza los ocho kilómetros por hora. De ahí que pueda circularse con ella por las aceras y que esté diseñada especialmente para personas con la movilidad reducida, como es el caso de José Ramón.