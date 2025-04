Reducen a un hombre por intentar golpear a un policía cuando mediaba en una pelea

Madrugada accidentada la del pasado martes en el centro de Valladolid por una nueva agresión. El aviso entró por una persona ensangrentada en el suelo, ... lo que propició que agentes de la Policía Nacional y Municipal se movilizaran hasta la avenida de Miguel Ángel Blanco. Allí se encontraron con la víctima, que ofreció una descripción pormenorizada de los dos presuntos agresores.

Así que las patrullas se dividieron. Unos se quedaron con la víctima hasta la llegada de la ambulancia y otros emprendieron la marcha para intentar dar con los implicados. Tras patear la zona, los policías hallaron al presunto agresor y a un acompañante debajo del puente de Isabel la Católica. Estaban alterados, agresivos y en estado de embriaguez.

Para completar las labores de investigación, los agentes trasladaron a los sospechosos hasta donde estaba la víctima para que reconociera 'in situ' a estos dos jóvenes. Pero el acercamiento entre víctimas y presuntos agresores sirvió para que siguieran los reproches, insultos y amenazas entre ellos, si bien la víctima decidió no colaborar para delatar a su agresor. Incluso los tres implicados adelantaron que no pensaban denunciar los hechos.

Así que los agentes tomaron los datos personales de los tres hombres, momento en el que el acompañante del presunto agresor empezó a increpar a los policías, por lo que se le propuso para sanción. Los hechos no acabaron ahí y en un arrebato intentó golpear a un policía nacional, por lo que se tuvo que reducir a esta persona y engrilletarla.

De propina, un móvil

Las sorpresas no acabaron ahí, porque en un cacheo superficial le hallaron un teléfono móvil. Le solicitaron que introdujera el número PIN y que indicara su procedencia, mientras su respuesta fue que se le había encontrado. Finalmente fue requisado y puesto a disposición del servicio de objetos hallados de la Policía Municipal.