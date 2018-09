El rector de la UVA asegura que el plagio es «poco frecuente» y defiende el rigor El rector, Antonio Largo, durante la rueda de prensa. / R. J. La institución ha sustituido la aplicación Compilatio por la herramienta Turnitin para detectar el 'copia y pega' EL NORTE Valladolid Jueves, 13 septiembre 2018, 11:50

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, ha asegurado hoy que el plagio en Trabajos de Fin de Máster (TFM), de Fin de Grado (TFG) y en las tesis es «poco frecuente», ya que son pruebas que están tutorizadas por un profesor que realiza un seguimiento al alumno a lo largo del año.

«Se puede dar más en los trabajos que entregan los alumnos a lo largo del curso», ha indicado el rector en una rueda de prensa realizada como respuesta a las últimas informaciones sobre los másteres y las universidades públicas, después de que la ya exministra de Sanidad Carmen Montón, haya dimitido por irregularidades en el máster realizado en la universidad pública Rey Juan Carlos.

Largo ha defendido el trabajo de todos los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Valladolid, tanto de los profesores y del personal de administración, como de los estudiantes, de quién ha dicho que «hacen un gran esfuerzo para completar una formación de calidad».

Del mismo modo, ha afirmado que casos como los acontecidos a nivel nacional «no son un reflejo de la realidad», ya que «son una muestra puntual de actuaciones que no deben tener cabida en nuestras instituciones«, por lo que ha recalcado que «son una absoluta excepción».

El rector de esta universidad pública, que cuenta con facultades en Valladolid, Palencia, Segovia y Soria, ha explicado que la institución académica pone a disposición de los profesores varias herramientas contra el plagio, que hasta agosto de este año podían disponer a través del campus virtual de la aplicación Compilatio, y que ha sido sustituida a petición de algunos docentes, por lo que en la actualidad desde el 28 de agosto funciona una nueva herramienta denominada Turnitin.

Sobre la obligatoriedad de detectar el plagio, el rector ha asegurado que «obligatorio no es en absoluto», aunque en la misma línea, el vicerrector de Ordenación Académica, Abel Calle, ha puntualizado que aunque no haya una obligación expresa, es cometido de cada profesor valorar los trabajos y verificar que no son copia de otros.

Además, Largo, ha recordado que prácticamente todos los Trabajos de Fin de Máster son públicos en la biblioteca virtual universitaria que puede consultarse a través de Internet, a excepción de algunos que pueden estar reservados durante un periodo concreto, ya sea porque se espera que se publiquen en una revista científica, o porque contienen información confidencial de alguna empresa.

Control de estudios

Sobre el procedimiento a seguir en el control de los estudios universitarios, el rector ha valorado la iniciativa de control académica fomentada por la Consejería de Educación, en la que se establece un seguimiento en cuanto al número de créditos, las condiciones de acceso a los doctorados y la situación de los centros adscritos a las universidades.

Largo ha añadido que además de este sistema, la propia universidad ya dispone de esos mecanismos de control, y ha resaltado la apuesta por la transparencia que ha realizado la institución en los últimos meses, ya que en la actualidad encabeza el ránking de transparencia de Universidades elaborado por Dyntra, al cumplir 110 indicadores sobre 132 y además se sitúa como la administración pública de Castilla y León mejor valorada con un 83 por ciento de cumplimiento, frente al 5 por ciento que registraba el pasado mes de junio.

En el listado total de administraciones, la Universidad de Valladolid ocupa el puesto 26, frente a la Junta de Castilla y León que se sitúa en el 32, el Ayuntamiento de Valladolid que ocupa el lugar 58 y la Diputación de Valladolid que está en la plaza 107.