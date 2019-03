Puente: «Soraya (Rodríguez) se va porque se le ha acabado la posibilidad de vivir de la política dentro del Partido Socialista» El alcalde de Valladolid asegura que «uno no deja la política por diferencias con la dirección después de 30 años de militancia» EL NORTE Valladolid Jueves, 7 marzo 2019, 14:26

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró hoy que «uno no deja la política por diferencias con la dirección después de 30 años de militancia» en relación a la decisión de Soraya Rodríguez de dejar el PSOE por «discrepancias» con Pedro Sánchez respecto a Cataluña. «Es una decisión claramente en clave de supervivencia personal», sostuvo Puente minutos antes de la entrega de la Llave de Oro del Municipalismo concedida a título póstumo al que fuera alcalde socialista de Valladolid durante 16 años Tomás Rodríguez Bolaños.

«Yo llevo también 30 años y he tenido diferencias de todos los colores con las direcciones provinciales, autonómicas y federales y nunca me he ido del partido. Lo que he hecho ha sido trabajar democráticamente para cambiar esas direcciones», aseveró el regidor vallisoletano dejando claro que «Soraya se va porque se le ha acabado la posibilidad de vivir de la política dentro del Partido Socialista y lo que quiere es seguir viviendo de ella en otros sitios». «Parece que hay partidos dispuestos a recogerla, partidos que venían a regenerar la democracia y se van a conformar con reciclarla», sentenció a modo de crítica «preventiva».

«Con respecto a aquellos políticos que no demuestran principios ni coherencia, entre todos deberíamos hacer un cordón sanitario y evitar que sigan contagiando la vida política española con su falta de ideología», remarcó.

Por otro lado, no se mostró sorprendido por que el PP se descuelgue de la manifestación del 8M: «Hay causas que nunca han compartido y en las que nunca han estado. Nunca han sido integrantes del movimiento de defensa de la igualdad en este país», según concluyó.