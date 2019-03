El PSOE de Medina carga contra la gestión de la Mancomunidad por beneficiar a Olmedo Planta de Transferencia de Residuos Urbanos de la Mancomunidad Tierras de Medina. / F. J. El portavoz socialista apunta directamente de esta irregularidad al presidente de la entidad, Alfonso Hernández, cuya comparecencia pedirán para que dé explicaciones PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Miércoles, 20 marzo 2019, 11:22

El grupo municipal socialistas en el Ayuntamiento de Medina del Campo vuelve a cargar contra la gestión realizada por el PP en la Mancomunidad Tierras de Medina y ahora asegura que el Ayuntamiento de Olmedo se habría beneficiado durante casi dos décadas del uso de la planta de transferencia de residuos de situada en Villaverde de Medina.

Esta afirmación, calificada por el portavoz municipal del PSOE, José María Magro, como «una irregularidad más cometida en la pésima gestión realizada por el presidente de la Mancomunidad, Alfonso Hernández, y un ejemplo más de las corruptelas realizadas durante años en la gestión del tratamiento de los residuos sólidos en la Mancomunidad Tierras de Medina», surge tras el pleno que la Mancomunidad realizó la semana pasada en el que, según Magro, «los propios funcionarios de la Mancomunidad confirmaron que Olmedo, que no es un Ayuntamiento mancomunado, se benefició de la misma sin pagar como hemos realizado hasta el momento el resto de los municipios».

Los socialistas, que no aportaron prueba alguna sobre esta afirmación –«nosotros, como muchos de los ayuntamientos que acudieron al pleno, nos enteramos la semana pasada»– solicitarán en primera instancia que el presidente de la Mancomunidad acuda al próximo pleno de Medina para dar explicaciones sobre esta afirmación y sobre el posible beneficio económico por parte del Ayuntamiento de Olmedo. «Si no acude a dar las explicaciones pertinentes, tomaremos las medidas legales que sean necesarias para aclarar esta cuestión ya que hemos estado pagando un servicios durante décadas que Olmedo no abonó» y que Magro cifra en 170.000 euros la cantidad que Olmedo debería haber abonado al año por el uso de este servicio.

«Lo grave no es que el Ayuntamiento de Olmedo utilice esta planta porque, si hablamos en conceptos de solidaridad con otros ayuntamientos, se puede entender, sino que ésta situación, repetida durante más de 20 años, se realice sin el consentimiento de los municipios integrantes de la Mancomunidad Tierras de Medina del Campo y con el consentimiento expreso del presidente de la misma» afirmó el socialista.