La nueva sede de la ONCE en Valladolid se retrasa por la modificación de la permuta con el Ayuntamiento Parcela donde se edificará la nueva sede de la ONCE en Valladolid. / RUBÉN CACHO / ICAL La organización levantará un edificio de 4.000 metros cuadrados detrás de la Casa de la India, mientras que el Consistorio se queda con sus locales en el Pasaje de la Marquesina EL NORTE Valladolid Domingo, 27 enero 2019, 12:47

El inicio de la construcción de la nueva sede territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Valladolid se retrasará unas semanas por la modificación del convenio de permuta que la entidad firmó en 2008 con el Ayuntamiento de la capital, que reducirá a más de la mitad la superficie de la parcela junto a la Casa de la India.

El espacio pasará de los cerca de 9.000 a los 4.100 metros cuadrados, por lo que la ciudad recuperará espacio público y mantendrá la actual conexión peatonal entre el túnel del Paseo Arco de Ladrillo y las calles La India y Gabilondo. Una vez que el nuevo convenio pase próximamente por la Junta de Gobierno Local, la ONCE podrá comenzar las obras del inmueble, con una inversión que rondará los cuatro millones de euros.

El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, aseguró a Ical que ya existe un borrador de la modificación del convenio de permuta, después de que los servicios jurídicos, tanto municipales como de la ONCE, hayan acordado para fijar los términos. El acuerdo suscrito en 2008 entre el Consistorio, comandado por el anterior alcalde Javier León de la Riva, y la corporación sin ánimo de lucro consistía en que el Ayuntamiento se Arco de Ladrillo. Es un espacio que hoy ocupa el aparcamiento disuasorio entre la Casa de la India hacía con los locales que ahora ocupa la Once en el Pasaje de la Marquesina y la organización se convertía en la propietaria de una parcela de 8.944 metros cuadrados, situada en el número 16 del Paseo y el polideportivo Gregorio Fernández.

La previsión de la ONCE era iniciar las obras de la construcción de la nueva sede territorial en Valladolid entre septiembre y final de año pero los plazos sufrieron un retraso después de que la Asesoría Jurídica de la Concejalía de Urbanismo revisara el convenio de permuta y considerara necesario ajustar «algunos elementos», en palabras de Saravia. No en vano, explicó que el acuerdo de 2008 contemplaba que la Once ocupaba una parcela que «se iba a máximos» y que, incluso, desbordaba la alineación prevista con la parte trasera de la Casa de la India. «La propia ONCE se dio cuenta de la envergadura enorme del edificio, que obligaba a un ajuste», precisó el concejal.

Al final, la modificación del convenio de permuta reducirá a menos de la mitad la superficie de la parcela, hasta los 4.115 metros cuadrados aunque el edificio que construirá la ONCE será igual al previsto inicialmente, un inmueble de dos alturas y un sótano, aunque Manuel Saravia habla de un «volumen más contenido». El proyecto de la futura sede territorial de la entidad ya ha pasado por el área municipal de Licencias mientras que el nuevo acuerdo ya está contemplado en la renovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La permuta inicial de 2008 recogía que la Once se hacía con una parcela que ocupaba no solo la totalidad del parking disuasorio de la Casa de la India sino también con el espacio que va hasta la línea del ferrocarril, por lo que obligaba a suprimir el paso peatonal existente ahora entre el túnel del Arco de Ladrillo y la avenida de Irún y la calle Gabilondo. Tan solo quedaba libre la entrada del arco a la antigua Guardería Infantil.

En todo caso, la construcción de la nueva sede territorial –con una huella de 75 metros de largo por 31 de ancho- suprimirá más de la mitad de las plazas del aparcamiento disuasorio de la Casa de la India, aunque el concejal de Urbanismo recordó que la idea inicial era que ese espacio fuera provisional y reservado para los vecinos. Además, la parcela de los antiguos Talleres de Renfe acogerá un gran parking para dar uso a las estaciones de trenes y autobuses. Por su parte, el Ayuntamiento se hace con los locales que ahora ocupa la Once en el Pasaje de la Marquesina, con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, que tendrán un uso público aún no definido, y cinco plazas de garaje.

Una vez que concluyan las obras del edificio que se prolongarán durante dos años, la nueva sede acogerá a los 68 empleados de la ONCE en Valladolid que, en la actualidad, están repartidos entre el inmueble de la calle Muro donde está el personal de Administración, Recursos Humanos y Económicos y Juego y los locales de La Marquesina, donde se ubican las prestaciones y los servicios sociales. De esta manera, el nuevo edificio permitirá reubicar todas sus instalaciones de Valladolid al sumar 4.000 metros cuadrados, que es una superficie superior a la suma de esos dos inmuebles.

El delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, recordó a Ical que cuando los responsables de la Once firmaron esa permuta con el Ayuntamiento eran conscientes que no era el mejor momento para acometer la construcción de una sede territorial, que implicaba una importante inversión. De ahí, la decisión de que el documento recogiera un plazo muy amplio para hacer efectivo el canje. No en vano, explicó que el objetivo de la entidad es afrontar el coste de las obras con la venta del edificio de la calle Muro, que tiene todos los usos urbanísticos porque lo que un hipotético comprador podría destinar el inmueble a oficinas, viviendas o incluso un establecimiento comercial.

Sede más antigua de España

El delegado territorial de la ONCE en Castilla y León confirmó que la sede de Muro es la más antigua de España al datar de 1972, por lo que urge contar con unas instalaciones acordes al siglo XXI y que, entre otras, sean totalmente accesibles. Hace unos meses, reconoció que la idea era estar «viviendo allí» desde hacía tiempo pero, al final, la crisis económica impidió destinar fondos a una infraestructura. Y es entonces cuando habla de que la prioridad de la Once son las personas. «Ahora, tras varios años consecutivos con un incremento de las ventas de los juegos de la Once, es posible», apuntó.