Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa

En uno de sus libros más citados, titulado ´La personalidad social de Castilla' (2004), definía a la sociedad castellana y leonesa como temerosa ante la innovación y el cambio, demasiado sumisa al poder, conservadora y rígida. Era una de las obsesiones de Alfredo Hernández Sánchez, radiografiar la sociedad de Castilla y León desde una perspectiva histórica, con metodología científica, para explicar el presente. Zamorano nacido en 1951, Hernández falleció el pasado viernes, 22 de agosto, a los 74 años. Procedente de una familia oriunda de Sayago, estudió Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Deusto, en Bilbao, donde también inició su trayectoria académica como docente universitario, concretamente en las Facultades de Sociología, Ciencias de la Educación y Psicología.

A mediados de los años 80 se incorporó a la Universidad de Valladolid como profesor titular de Sociología, dirigiendo, poco después, el Departamento de Sociología y Didáctica de las Ciencias Sociales. Hernández fue, además, uno de los impulsores de las primeras Jornadas de Sociología de Castilla y León, celebradas en 1984. En 2003 obtuvo, también en la Universidad de Valladolid, la Cátedra de Sociología dentro del Departamento de Sociología y Trabajo Social. El zamorano era una referencia en los estudios electorales y sociológicos sobre la Comunidad Autónoma, como acreditan sus numerosas publicaciones científicas: cerca de una veintena de libros y de artículos en revistas de su especialidad, y varios capítulos de libros.

Entre ellas destacan 'Los desequilibrios poblacionales en la región castellano-leonesa' (1986), 'Estructura social de Castilla y León' (1995), 'La personalidad social de Castilla' (2004), 'Identidad, autonomía y conciencia regional en Castilla y León' (2007), y 'Las claves de la transición del franquismo a la democracia en Castilla y León' (2009). En ellas, Hernández destacaba el intenso provincialismo de los habitantes de Castilla y León, pero también el españolismo como principal signo de identidad, lo que explicaría, entre otras causas, la debilidad del sentimiento autonómico. Además, en contra de quienes sostienen la escasa importancia de Castilla y León en el proceso de Transición a la democracia, Hernández afirmaba el papel fundamental de esta Comunidad en el sentido de facilitar, a través del voto, que Adolfo Suárez tuviera la suficiente fuerza en el Parlamento para llevar a cabo su proyecto político.

El zamorano dio a la imprenta otras muchas obras de su especialidad, centradas en temáticas como el envejecimiento y el mundo rural, las elecciones en Castilla y León, la opinión pública en los últimos años del Franquismo, la sociología de la opinión pública y manuales universitarios de Sociología.

