Mojados, lista para recrear el nacimiento del gran imperio español Adolfo López, alcalde de Mojados, en una calle ya engalanada. / C. C. La localidad rememora el encuentro en la villa de los hijos de la Reina Juana 'La Loca' y Felipe 'El Hermoso' CRUZ CATALINA Mojados Jueves, 4 julio 2019, 11:57

Las calles y plazas del casco urbano antiguo de Mojados están desde hace días engalanadas con banderolas, estandartes y pendones, y los más de doscientos vecinos que colaboran de forma altruista en la recreación de la visita a la villa de los hijos de la Reina Juana I de Castilla 'La Loca' y Felipe de Habsburgo 'El Hermoso' tienen ya sus ropajes renacentistas en los armarios, listos para recibir el próximo sábado a los cortejos reales del Príncipe Carlos, el Infante Fernando y la Infanta Leonor.

Se trata de la duocécima ocasión en que se recuerda el histórico encuentro en la localidad de estos tres miembros de la realeza, que hasta ese momento no se conocían, que se produjo el 11 de noviembre de 1517 y supuso el nacimiento del gran imperio español donde se decía que nunca se ponía el sol, por la extensión de sus dominios.

Esta rememoración ha sabido ganarse año tras año numerosos seguidores, hasta el punto de hacer de este evento uno de los principales recursos turístico-culturales de Mojados. Los visitantes llegan atraídos por un amplio programa de actividades que complementan y realzan el acto central del encuentro de los hermanos, en el que tienen mucho que ver tanto la Concejalía de Cultura del Consistorio presidido por Adolfo López Ramiro, este mandato recién iniciado bajo la responsabilidad de Rocío Martín Buenaposada, como la predisposición y buen hacer de los vecinos.

Un programa que, a modo de prólogo, se abría ayer en el Espacio Joven con la primera de las dos charlas culturales sobre Carlos V previstas, en la que el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid Félix Martínez Llorente abordó 'Los fueros de Mojados (1176-1294) y de Luguillas (1255)'. La segunda tendrá lugar hoy en el mismo lugar, con el título 'El gobierno de un imperio: Carlos V, un emperador omnipresente', y tendrá como ponente al doctor en Historia y profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes Carlos Belloso.

En esta edición los tres hermanos Austria, que se habían criado separados a miles de kilómetros de distancia, estarán representados por Pablo Silva Hernández, que dará vida al Príncipe Carlos, y Abraham Catalina Hidalgo y Patricia Hernández Román, que encarnarán a los Infantes Fernando y Leonor, respectivamente.

Itinerario cultural europeo

'Mojados corazón de un imperio', como desde sus inicios se denomina, ha sabido hacerse un hueco entre las grandes recreaciones históricas nacionales y europeas. Y en consonancia con esto, a medida que el evento se ha ido consolidando, el Museo de Carlos V se ha incorporado a la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, declarada itinerario cultural por el Consejo de Europa.

Esta adscripción se hará efectiva con el descubrimiento de una placa conmemorativa en dicho espacio museístico, que en breve se ampliará con un aula didáctica. Será en un acto en el que junto a las autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Mojados, estarán presentes Antonio Madrid Fernández, presidente de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas y vicepresidente de la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Historicas; Rubén Martínez González, secretario general de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, y Mar Gil del Bosque, vicepresidenta de las Alfonsadas de Calatayud (Zaragoza).

Este año se incluirá también una ruta histórica digital a través de códigos QR

El programa diseñado este año por el Consistorio mojadense se estrena con una importante novedad relacionada con las nuevas tecnologías, «porque las TIC no están reñidas con la historia, al contrario; estas serán de alguna manera la herramienta a través de las que nuestras futuras generaciones podrán conocer todos aquellos hechos y acontecimientos que han marcado la historia de nuestro municipio y, por extensión, por este hecho que cada año conmemoramos, de España y gran parte del mundo», señala Adolfo López Ramiro. En concreto, se trata de una ruta histórica digital que permitirá que el visitante que acuda a Mojados se traslade a través de su móvil y de forma audiovisual a otra época y a la realidad del municipio hoy.

No será la única, ya que como indica la edil responsable de Cultura y Turismo «cada año tratamos de incluir algo nuevo para que la recreación no caiga en la rutina y siga siendo atractiva». Entre esas novedades Rocío Martín Buenaposada destaca las rutas teatralizadas protagonizadas por el grupo local La Tramoya, que partirán desde el puente viejo siguiendo las 12 placas con los códigos QR instaladas en otros tantos lugares históricos y artísticos del municipio que configuran la ruta histórica digital; el espectáculo de sonido e iluminación 'Un Emperador debe soñar', creado por Javier Martín del Río, que tendrá lugar en la plaza de San Juan; el espectáculo piromusical de la compañía Kull D'Sac, que pondrá el broche de oro a la recreación la noche del domingo, así como otras actividades no menos importantes «que tienen también su atractivo, como son la Feria de Mojados Tapeando 'Corazón de un Imperio' -en la que colaboran los establecimientos hosteleros- o los talleres y exposiciones de nobles costumbres y de armaduras y armas de asta.

Programa de las fiestas de Mojados

Hoy 4 de julio

19:30 h. Conferencia a cargo de Carlos Belloso. Espacio Joven.

Viernes 5 de julio

13:30 h. Descubrimiento de una placa en el Museo Carlos V.

20:00 h. Apertura del Mercado Renacentista e inauguración de la Feria por el 'aposentador' Antonio Madrid. Plaza de Santa María.

21:30 a 22:30 h. IV Feria Mojados Tapeando. Bares colaboradores.

22:30 h. Ruta teatralizada desde el puente viejo con La Tramoya.

24:00 h. Espectáculo de sonido e iluminación. Plaza de San Juan.

Sábado 6 de julio

11:00 h. Apertura del Mercado.

11:00 a 13:00 h. Taller de oficios para niños. Plaza de Santa María.

11:30 h. Ruta teatralizada desde el puente viejo con La Tramoya.

11:30 h. Campamento histórico. Plaza de Santa María.

13:00 h. Taller para niños 'Soldado por un día'. Plaza de San Juan.

20:30 h. Desfile de tropas. Plaza de San Juan.

21:00 h. Desfile de las comitivas de los Infantes Carlos y Fernando de Habsburgo. Plaza de San Juan.

24:00 h. Espectáculo de sonido e iluminación. Plaza de San Juan.

Domingo 7 de julio

11:00 h. Apertura del Mercado. Plaza de Santa María.

11:00 h. Ruta teatralizada desde el puente viejo con La Tramoya.

11:00 a 14:00 h. Taller y exposición. Plaza de Santa María.

12:30 a 13:30 h. Cuentacuentos para niños. Plaza de Santa María.

12:30 h. Misa renacentista. Iglesia de Santa María.

19:00 h. Ruta teatralizada desde el puente viejo con La Tramoya.

19:00 a 21:30 h. Muestra de armaduras y armas. Plaza de Santa María.

20:30 h. Cuentacuentos para niños. Plaza de Santa María.

20:30 h. Coral Villa de Mojados. Iglesia de Santa María.

21:30 h. Despedida al cortejo real desde la plaza de Santa María.

22:30 h. Espectáculo piromusical.