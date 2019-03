El médico José Antonio Otero se suma en la candidatura de Óscar Puente para Valladolid Puente y Otero tras una rueda de prensa en el Ayuntamiento. / H. SASTRE Afiliado al PSOE, excepto en los dos mandatos como presidente del Colegio de Médicos, ocupará los primeros puestos de la lista MAR DOMÍNGUEZ Domingo, 3 marzo 2019, 09:24

Es amigo personal del alcalde y no dudó cuando Óscar Puente le ofreció hace unos días acompañarle en la candidatura del PSOE a las elecciones municipales del 26 de mayo. José Antonio Otero (Asturias, 1957), médico con consulta desde hace veinte años en el centro de salud de Filipinos, considera que desde la política puede contribuir a proporcionar bienestar a las personas, si sale elegido concejal, como hace a través de una profesión que ejerce desde hace más de treinta años.

Vallisoletano de adopción desde que llegó a la ciudad en 1975, Otero, que ocupará el puesto número 5 en la lista, ha sido entre 2010 y 2018 presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, dos mandatos durante los cuales se dio de baja como afiliado del PSOE porque quería estar «libre de obligaciones» y no rendir cuentas por esa situación. «Me volví a afiliar cuando dejé el Colegio, en mayo del año pasado». Cuenta que fueron inicialmente Prudencio Prieto y Leandro Martín Puertas quienes le animaron a volver al PSOE y participar en sus actividades. Aprovechó una invitación a la sede de la calle Santa Lucía para pronunciar una conferencia sobre el Sistema Nacional de Salud para darse de nuevo de alta en las filas del PSOE, donde milita desde 1996.

Si el PSOE vuelve a gobernar la ciudad, se pondrá a disposición del alcalde para afrontar la tarea que le encomiende, pero dice que su condición es no renunciar a su consulta. «No hemos hablado en profundidad de cuáles serían mis responsabilidades, pero el alcalde sabe que no aceptaré nada para lo que no esté capacitado». «Siempre he sido muy crítico con las personas que aceptan cargos sin estar cualificadas, y lo he hecho también con gente de mi partido. Un ejemplo fue el de Leire Pajín (PSOE), o Ana Mato (PP), que no sabían lo que era la sanidad; no aceptaría algo que no supiera luego como afrontarlo o desempeñarlo», explica.

En un momento en el que la actividad política está desprestigiada, Otero se suma porque cree que puede contribuir a mejorar el «crédito de los políticos». «No me creo mejor que nadie, por supuesto, pero considero que puedo aportar coherencia y honradez. Me gustaría que la vida política fuera más sosegada y efectiva, y que se rebaje el clima de enfrentamiento, que en algunos ámbitos es hasta bélico. Eso no contribuye a acercarnos a los ciudadanos», afirma el candidato a concejal.

Otero destaca de Puente la «valentía» por haber afrontado en estos cuatro años proyectos de ciudad complicados como el soterramiento. «Desde fuera, como ciudadano, veo razonable la solución que ha dado para no endeudar a la ciudad y ofrecer respuesta a los vecinos de Pilarica o Pajarillos. Y en un futuro, teniendo en cuenta otras circunstancias y necesidades, si se puede soterrar, bienvenido sea». Destaca, también desde su visión ajena a la actividad política, que haya «rebajado la tensión» con el trabajo en equipo que ha hecho con los concejales de Toma la Palabra. «Se ha visto trabajo y sintonía».

Otero aplaude las medidas por contaminación que ha mantenido cerrado el centro de la ciudad al tráfico de vehículos. «Como médico, esta es una acción de prevención y de cuidado a los ciudadanos. Un ayuntamiento debe velar también por eso y la medida ha sido responsable. Habría que valorar si realmente el comercio se ha visto perjudicado, pero hablamos de salud. Para personas con enfermedad respiratoria crónica estos episodios les llevan al hospital. Esta situación se ha abordado con seriedad y responsabilidad», sentencia.