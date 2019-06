Lazos vecinales en Caño Argales, en Valladolid, para reivindicar su «unión» por los felinos Mercadillo ecológico en 'Tu barrio en la calle'. / R. Jiménez Las actividades celebradas ayer en el entorno de San Andrés fomentaron la sensación de comunidad en 'Tu barrio en la calle' EVA ESTEBAN Valladolid Domingo, 9 junio 2019, 11:43

Montse Guillén es «gatólica» y lleva «desde siempre» al frente de La Estación de Gatos de Valladolid. «Qué remedio, hasta que alguien me sustituya», bromea. Ella, al igual que el resto de voluntarios, se encarga de la alimentación, asistencia veterinaria y cobijo de los felinos que habitan en los terrenos de la Estación del Norte. «Desde el primer momento», recuerda, la ciudad «entera» se volcó con la iniciativa. Pero Guillén guarda un «especial cariño» a los vecinos de Caño Argales. «Siempre han estado al pie del cañón, nos ayudan muchísimo», asevera. Querían «agradecérselo» y, hace ahora tres años, pusieron en marcha 'Tu Barrio en la calle', un evento en el que no solo se da visilibidad al proyecto, sino que además asociaciones y particulares dan a conocer su labor y productos. «Hay muchos comercios de la zona que participan económicamente, con tres euros mensuales, para el cuidado y control de las colonias, de ahí, en parte, el evento», argumenta la portavoz.

Pokémon Go

Los felinos, los que «han conseguido unir al barrio», afirma Guillén, fueron este sábado los grandes protagonistas. Omnipresentes, eso sí. El colectivo Valladolid Ink Side, como es habitual, organizó la creación en vivo de un mural en el que, cómo no, aparecían gatos. Entre tanto, por las calles del barrio, numerosos jóvenes no levantaban la mirada del teléfono móvil. No estaban chateando ni navegando por las redes sociales. El primer torneo de Pokémon Go de la ciudad era el culpable.