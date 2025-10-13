Laura Huerga, una vallisoletana referente en justicia social: «La igualdad es una ventaja competitiva»

Laura Negro Valladolid Lunes, 13 de octubre 2025, 08:42 Comenta Compartir

Laura Huerga Andrés (Valladolid, 1997) siempre tuvo claro que lo suyo era la comunicación. Desde muy pequeña le fascinaba comprobar cómo las palabras, y la forma de expresarlas, pueden influir en la manera en que pensamos y actuamos. Aquella curiosidad innata la llevó a estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad de Alcalá y poco a poco su vocación fue virando hacia algo mucho más profundo, la búsqueda constante de la igualdad. En ello tuvieron mucho que ver autoras como Simone de Beauvoir y figuras como Frida Kahlo. «Me di cuenta de que todo lo que estudiábamos –la publicidad, el cine, la televisión– estaba contado casi siempre desde la misma mirada. Quise entender cómo se representaba a las mujeres, a las no madres, a los colectivos invisibilizados… y cómo podía cambiar eso desde la comunicación», explica.

Con tantas inquietudes a flor de piel, Laura Huerga comenzó a rodar cortometrajes centrados en la figura de la mujer, con los que recibió varios reconocimientos académicos. Tras su año de Erasmus en Berlín, en la Freie Universität, se sumergió en el estudio del cine de mujeres y la comunicación política, ampliando su visión internacional y aprendiendo a ver el feminismo como un movimiento global. Eso le llevó a orientar su mirada profesional hacia la divulgación con perspectiva de género. Al principio lo hizo desde Alemania, donde trabajó dos años en distintos proyectos afines a marcas lideradas por mujeres, sobre todo en los sectores del diseño y la joyería, donde la igualdad se entendía como parte de la identidad empresarial. «Aquellas experiencias me sirvieron para aprender que el feminismo no se queda en la teoría; se aplica en la forma en que trabajas, contratas o comunicas», comenta. Fue una etapa de descubrimiento, en la que tuvo oportunidad de perfeccionar su alemán y su inglés, y también de descubrir una nueva vocación: la formación. Empezó impartiendo cursos de comunicación y marketing digital. Le encantaba enseñar a otros a mirar con perspectiva de igualdad y ha llegado incluso a impartir formaciones para el Gobierno de México.

Ya de vuelta en España, Laura Huerga decidió dar un giro definitivo a su carrera. Se formó como Agente de Igualdad y amplió sus estudios en igualdad de género, elaboración de planes de igualdad y prevención del acoso, convencida de que ese era el camino para unir sus dos grandes pasiones: la comunicación y la justicia social. «Fue entonces cuando entendí que podía dedicarme a transformar desde dentro las organizaciones», recuerda. En 2023 puso en marcha su propio proyecto como consultora independiente y, desde entonces, ha colaborado con más de un centenar de empresas analizando desigualdades, proponiendo medidas reales y formando a equipos directivos y plantillas en igualdad, diversidad e inclusión. «En la práctica, esto implica revisar estructuras salariales, redactar planes o diseñar protocolos contra el acoso, pero también impartir talleres y charlas; todo para conseguir cambios que acaben marcando la diferencia», explica.

Ampliar Foto 1.- Laura Huerga el día de su graduación en la carrera de Comunicación. Foto 2: Formación en empresa con motivo del 8-M; Foto 3: Formación para la Universidad de Alcalá; Foto 4: Laura Huerga participa en una ponencia. El Norte

Reconocimiento y presencia digital

Su labor no ha pasado desapercibida. En 2024, Linkedin la reconoció como Top Voice en Igualdad, un distintivo que destaca a los perfiles más influyentes y activos en esta materia. Asimismo, según el ranking Favikon, es el Top 1 en Linkedin en Inclusión e Impacto Social en España. «Las redes sociales me han permitido llegar muy lejos. Son un altavoz en el que comparto experiencias, recursos y también errores que se cometen en el ámbito de la igualdad. Me gusta mostrar que el cambio se construye poco a poco», confiesa. También forma parte de Aseme, la Asociación Española de Mujeres Empresarias, es embajadora de la Asociación Española del Bienestar en la Empresa (Aebem) y de la Fundación Equipo Humano en el programa de Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), ponente habitual en congresos y colaboradora en distintos programas de radio. Además, está incluida en la guía de mujeres líderes del ecosistema empresarial de With Community y cuenta con la certificación WEConnect International.

Ampliar Laura Huerga posando en la vallisoletana Plaza de Fuente Dorada. R. Ucero

Méritos, todos ellos, que la han convertido en todo un referente a nivel nacional en materia de igualdad, diversidad e inclusión. «Se ha avanzado, pero la desigualdad de género sigue siendo una constante, sobre todo en lo que concierne a la brecha salarial y a la carga mental que soportan muchas mujeres. También es verdad que a veces nos olvidamos de que la igualdad no solo atañe a hombres y mujeres: incluye también al colectivo LGTBI, a las personas con discapacidad y a todos aquellos que no encajan en los moldes tradicionales», apunta. «Mi trabajo consiste en demostrar que la igualdad no es un lujo moral, sino una ventaja competitiva. Las empresas que apuestan por el talento diverso funcionan mejor», resume esta joven, que vive a caballo entre Madrid y Valladolid. «La comunicación puede cambiar la forma en que entendemos la igualdad. Si logramos que los mensajes sean más justos, también lo será el mundo que construimos con ellos», concluye.

La carrera del talento: 2015-2019: Grado en Comunicación por la Universidad de Alcalá, con Erasmus+ FUI Berlín.

2019: Curso Formador e-learning.

2019: Curso Formador de formadores.

2020: Curso Agente de igualdad.

2020: Curso Igualdad de género y oportunidades.

2022: Cómo actuar cuando se activa el protocolo de acoso (Cámara de comercio Madrid).

2023-Actualidad: Formadora y consultora en igualdad, diversidad e inclusión como profesional independiente.

2024: Curso Elaboración de Planes de igualdad (Instituto de la Mujer).

2025: Elegida embajadora de Fundación Equipo Humano en el programa de Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE).

RECONOCIMIENTOS: LinkedIn Top Voice Igualdad. Top 1 en Linkedin en Inclusión e Impacto social, según Favikon. Seleccionada en la guía de mujeres líderes del ecosistema empresarial de With Community WomenOwned y Certificación WEConnect International.

