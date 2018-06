«Fui a que me juntasen dos dientes y me han dejado sin sensibilidad en un labio» Entrada a la clínica de iDental de Valladolid. / R. JIMÉNEZ L. M. M., paciente afectada por una mala praxis bucodental en la clínica iDental de Valladolid JORGE MORENO VALLADOLID Jueves, 28 junio 2018, 08:57

Satisfecha por la sentencia que ha dictado el juez al día siguiente del juicio, pero indignada por el trato y las secuelas. L. M. de 55 años tendrá ahora que buscar otro dentista que le repare el daño. Un juez de Primera Instancia de Valladolid le ha reconocido una indemnización de 17.730 euros por los daños. Ni la dentista que la intervino, ni ningún representante de iDental se personaron en la vista oral celebrada este mes.

–¿Por qué acudió a iDental?

–Fui a finales de 2016 para que me hicieran una ortodoncia, y me juntasen dos dientes de arriba porque los tenía muy separados. No había estado en otros dentistas, y opté por ellos ya que mi cuñada me dijo que parecía que lo hacían bien.

–¿Qué presupuesto le hicieron?

–Unos 3.500 euros. Aunque iba para la ortodoncia, me dijeron que para que fuese más eficaz y no tuviese problemas, ellos me recomendaban que me quitase antes el frenillo de arriba del labio. Y me lo pusieron así de fácil. Por esta intervención pague unos cien euros.

–¿La persona que le operó era la misma doctora que se le propuso la supresión del frenillo?

–Sí, era una mujer, y me hizo la intervención a la semana siguiente. Ese mismo día se acordó que me dieran también fecha para posteriormente ponerme la ortodoncia al mes siguiente. Aquel día me metieron en una sala, me pusieron la anestesia y estuve una hora. No sentí dolor en ese momento. A la semana siguiente, cuando acudí para que me quitasen los puntos, pregunté por qué no me atendía la doctora que me había operado, y me dicen que es que ya no estaba trabajando en la clínica.

–¿Qué sucedió después?

–Al mes, al ir para que me pusieran la ortodoncia, les vuelvo a decir que no siento el labio superior, que se me ha quedado dormido. Ellos me indican que 'era normal', y yo les insistía en que no podía beber agua, ni fumar como lo hacía antes. Es entonces cuando me indican que me van a retrasar la puesta de la ortodoncia, y en vez de diciembre lo harían en enero de 2017 con el objetivo de que recuperase la sensibilidad.

–¿Y comenzó el año con ellos?

–Sí, y sin sensibilidad después de dos meses de la operación. Ahí es cuando empezó mi calvario y veo cómo se echan la pelota unos a otros. Me pasaban con uno, luego con otro, pero nadie me quería decir nada. Hasta que me pusieron los hierros sin que me los volviesen a revisar durante un año, pese a tener heridas terribles en la boca. Fue en una de las visitas cuando me dijeron que no tenían ortodoncista, que se les había ido. Me indicaron en marzo de 2017 que me llamarían, y todavía estoy esperando. Nunca más me volvieron a llamar. Me han negado incluso el expediente y las fotos, pese haberlas reclamado incluso por burofax.

–¿Financió estas asistencias?

–No. Cada vez que iba, pagaba tanto las radiografías como las intervenciones, por lo que no necesité firmar ningún crédito como han hecho otros pacientes.

–¿Consultó con otros médicos?

–Sí. Acudí al Servicio Maxilofacial del hospital Río Hortega, donde me dijeron que el daño era irreversible porque me han tenido que tocar algún nervio. La sensibilidad, dicen, que ya no la recuperaré. He estado todo un año con todo este tema.