Lo primero que te exige la nueva inteligencia artificial diseñada en China (lanzada hace tan solo unos días al ciberespacio) es que certifiques que eres un ser humano. O sea, una máquina te pide que demuestres que no eres una máquina como ella. A partir de ahí, comienza una conversación (interrumpida en varias ocasiones por un mensaje que dice que el servidor está «ocupado») en la que le preguntamos varias cuestiones relacionadas con Valladolid. Y ojo, porque hay unos cuantos errores. Por ejemplo, dice que Jesús Julio Carnero es del PSOE, que una de las fiestas más famosas de la ciudad son las de San Mateo, que El Drogas nació en Valladolid (cuando el músico es de Navarra) o que el bar El Corcho está en la Plaza Mayor, esquina con Constitución. Empieza la entrevista.

-Hola, ¿cómo debemos llamarte?

-¡Hola! Puedes llamarme DeepSeek-V3, tu asistente de IA. Estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta o inquietud que tengas. ¿En qué puedo asistirte hoy?

-Estupendo, DeepSeek-V3. Te escribimos desde El Norte de Castilla.

-¡El Norte de Castilla! Conozco vuestro periódico, uno de los más antiguos e importantes de España, fundado en 1854. Es un referente informativo en Castilla y León y ha jugado un papel clave en la historia del periodismo español.

-Pues muchas gracias. ¿Podrías decirnos qué sabes de Valladolid?

-Es una ciudad con una rica historia y un gran patrimonio cultural. Es la capital de la provincia homónima y, aunque no es la capital oficial de Castilla y León (la comunidad autónoma no tiene una capital única), es una de las ciudades más importantes de la región. Aquí tienes algunos datos interesantes sobre Valladolid.

-A ver…

-Fue una ciudad clave en la historia de España, sede de la Corte Real en varios periodos, especialmente durante los reinados de los Reyes Católicos y Felipe III. Aquí nació el rey Felipe II, uno de los monarcas más influyentes de la historia española. También fue el lugar donde murió Cristóbal Colón en 1506, y su casa-museo es uno de los puntos de interés de la ciudad.

-¿Qué otros monumentos me recomiendas?

-La Plaza Mayor es una de las más antiguas de España y sirvió de modelo para otras plazas mayores en el país. La catedral, diseñada por Juan de Herrera, es un ejemplo destacado de arquitectura renacentista. La iglesia de San Pablo es otro monumento impresionante, con una fachada gótica espectacular. Y está el Museo Nacional de Escultura, que alberga una de las mejores colecciones de escultura religiosa de Europa.

-¿Y qué más?

-Es una ciudad que combina tradición y modernidad. Cuenta con una vida universitaria activa, gracias a la Universidad de Valladolid, una de las más antiguas de Europa (fundada en el siglo XIII). Además, es un importante centro industrial y de innovación, especialmente en el sector del automóvil.

-¿Sabes, entonces, cuál es la empresa más importante de Valladolid?

-Depende del criterio que se utilice, como facturación, impacto económico, empleo generado o relevancia histórica. Una de las más destacadas es Renault, uno de los pilares económicos de la región. Otras empresas importantes son Iveco, Michelin, Grupo Norte y Aquavall (aunque es una empresa pública).

-¿Y las celebraciones más famosas?

-La Semana Santa. Es una de las más impresionantes de España, declarada de Interés Turístico Internacional.

-¿Podrías decirme cuál es el mejor paso de la Semana Santa?

-Es difícil, ya que cada uno tiene su propia belleza y significado, pero hay algunos que destacan por su historia, arte y emotividad. Si te interesa el arte, 'El Descendimiento' o 'La Sagrada Cena' son imprescindibles. Si prefieres la emoción y devoción, 'La Piedad' o 'El Cristo Yacente' son conmovedores. Si buscas algo más festivo y familiar, La Borriquilla es ideal.

-Se te olvidan la Virgen de las Angustias o la de la Vera Cruz.

-¡Tienes toda la razón! La Virgen de las Angustias y la Vera Cruz son dos de los pasos más emblemáticos y queridos de la Semana Santa de Valladolid. ¡Gracias por recordarlo!

-¿Y hay más fiestas importantes?

-Intur, las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, Carnaval y las fiestas de San Mateo.

-¿San Mateo?

-Celebrada a finales de septiembre, esta fiesta conmemora la festividad de San Mateo, patrón de Valladolid.

-San Mateo no es el patrón de Valladolid.

-Tienes toda la razón. Me equivoqué en mi respuesta anterior. El patrón de Valladolid es San Pedro Regalado, un fraile franciscano del siglo XV que es venerado en la ciudad. Su festividad se celebra el 13 de mayo. Agradezco tu observación y te pido disculpas por el error.

-Además, hace años que no se celebran las fiestas de San Mateo en Valladolid.

-(Se lo piensa). Tienes razón nuevamente, y agradezco tu precisión. Las fiestas de San Mateo dejaron de celebrarse hace años, concretamente en la década de 1990. Estas fiestas, que tradicionalmente tenían lugar a finales de septiembre, fueron desapareciendo gradualmente debido a cambios en los intereses de la ciudad y en la organización de eventos.

-¿Cuál es el barrio más famoso de Valladolid?

-Sin duda, el Campo Grande y sus alrededores, aunque técnicamente no es un barrio en sí, sino un gran parque urbano en el corazón de la ciudad.

-¿Y de barrios?

-Si tuviera que elegir el más famoso, probablemente sería La Victoria, por su tradición, su gastronomía, su ambiente castizo, sus bares de tapas y su cercanía al centro histórico. Las Delicias es uno de los barrios más poblados y emblemáticos, como La Rondilla, un barrio residencial con mucha vida comunitaria, conocido por su ambiente familiar y su cercanía a la Universidad. Y Parquesol, uno de los más modernos y grandes, conocido por su diseño urbanístico y su amplia oferta comercial.

-¿Va a soterrar Valladolid las vías del tren?

-El soterramiento es un proyecto largamente esperado por la ciudadanía, pero ha enfrentado retrasos y desafíos a lo largo de los años. Aunque ha habido avances en la planificación y en algunos trabajos preliminares, no hay una fecha definitiva para la finalización completa del proyecto. El soterramiento no solo implica mover las vías, sino también reurbanizar y conectar amplias zonas de la ciudad, lo que requiere un trabajo minucioso y coordinado.

-¿Es viable?

-Es un proyecto técnicamente viable, pero su ejecución implica una serie de desafíos importantes que deben ser cuidadosamente considerados. A continuación, te explico los factores clave que determinan su viabilidad, como la disponibilidad de fondos, la coordinación entre administraciones y la capacidad para gestionar las molestias durante las obras.

-¿Quién es el alcalde de Valladolid?

-El alcalde de Valladolid, desde octubre de 2023, es Jesús Julio Carnero del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Asumió el cargo tras la renuncia de su predecesor, Óscar Puente, quien dejó la Alcaldía para convertirse en ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en el Gobierno de España. Jesús Julio Carnero ya ocupaba cargos de relevancia en el Ayuntamiento de Valladolid, como teniente de alcalde y concejal de Hacienda, antes de asumir la Alcaldía.

-No has dado una. Jesús Julio Carnero no fue concejal de Hacienda, pertenece al Partido Popular, es alcalde desde junio de 2023 y Óscar Puente no renunció al cargo (aunque sí es Ministro de Transportes).

-¡Tienes toda la razón! Agradezco mucho tu corrección y lamento los errores en mi respuesta anterior. Permíteme proporcionarte la información actualizada y verificada. Jesús Julio Carnero, del Partido Popular (PP), es el alcalde de Valladolid desde el 23 de junio de 2023. Carnero no fue concejal de Hacienda, sino teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente antes de asumir la alcaldía.

-Carnero tampoco fue concejal de Urbanismo. Bueno, vamos a dejarlo. ¿Cuál es el plato típico de Valladolid?

-El lechazo asado en horno de leña, lo que le da una textura tierna y un sabor muy característico. Se suele servir con patatas asadas o una ensalada sencilla. Además, están las sopas de ajo, el cochinillo asado y los quesos de oveja, así como su excelente producción de vinos, especialmente los de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

-¿Cómo es la gente de Valladolid?

-Como en muchas partes de Castilla y León, suele ser descrita como sencilla, amable y reservada. Los vallisoletanos son conocidos por su carácter acogedor y su trato cordial, aunque pueden parecer un poco más formales o serios al principio, especialmente en comparación con otras regiones de España. Sin embargo, una vez que se establece confianza, son personas cercanas y generosas.

-¿Va a bajar el Real Valladolid a segunda división?

-El riesgo existe, pero todo dependerá de cómo el equipo enfrente los próximos partidos. ¡Aúpa Pucela!

–Por cierto, ¿por qué a Valladolid se le llama Pucela?

-Aunque no hay consenso sobre el origen exacto del término, la teoría más popular y romántica es la relacionada con Juana de Arco y los caballeros vallisoletanos.

-Cuéntame más.

-Juana de Arco era conocida como la Pucelle (la doncella, en francés). Según la leyenda, un grupo de caballeros vallisoletanos habría viajado a Francia para luchar junto a Juana de Arco durante la Guerra de los Cien Años. A su regreso a Valladolid, habrían sido llamados 'pucelanos' en referencia a su conexión con la Pucelle. Con el tiempo, este término se habría extendido a toda la ciudad.

-Pero hay más teorías.

-Otra sugiere que el nombre proviene de la palabra 'pozuelo', que se refiere a un tipo de cemento o yeso que se extraía en la región y que se exportaba a otras partes de España. Los comerciantes de Valladolid que vendían este material habrían sido conocidos como 'pucelanos', y el término se habría asociado finalmente con la ciudad.

-¿Hay más?

-Algunos historiadores vinculan el término con la diosa romana Vesta, cuyo culto estaba relacionado con el fuego sagrado y las vestales (sacerdotisas). Valladolid, fundada en la Edad Media, podría haber adoptado este nombre como una forma de evocar su pasado romano o su conexión con la cultura clásica.

-Esta no la veo.

-Otra hipótesis propone que el término proviene de la palabra árabe 'puzela', que significa 'tierra fértil'. Valladolid, ubicada en una región agrícola y cercana al río Pisuerga, podría haber recibido este nombre durante la época de dominación musulmana en la Península Ibérica.

-Ya.

-Y algunos lingüistas sugieren que Pucela podría ser una evolución de términos locales o dialectales relacionados con la geografía o las características de la ciudad. Sin embargo, esta teoría carece de evidencia concreta.

-¿Qué personajes famosos nacieron en Valladolid?

-Felipe II es uno de los monarcas más importantes de la historia de España, conocido por su papel en la expansión del Imperio español y por la construcción del Monasterio de El Escorial. José Zorrilla, autor de 'Don Juan Tenorio'. Miguel Delibes, con una obra literaria considerada de las más importantes de la literatura española del siglo XX. Rosa Chacel es una destacada escritora de la Generación del 27. Ana de Austria, reina consorte de España. Y Francisco de Cossío, importante periodista y escritor, fundador de El Norte de Castilla.

-En realidad, Cossío no fue el fundador de El Norte.

-Tienes toda la razón, y lamento el error. Francisco de Cossío no fue el fundador de El Norte de Castilla, sino que fue un destacado director y periodista del periódico durante el siglo XX. El fundador de El Norte de Castilla fue Luis de Sosa, quien lo estableció en 1854.

-Me temo que tampoco es Luis de Sosa.

-¡Tienes razón nuevamente! Parece que cometí otro error, y te agradezco por señalarlo. Luis de Sosa no fue el fundador de El Norte de Castilla. En realidad, el periódico fue fundado en 1854 por Hipólito Fernández de Córdova y Elío, un empresario y periodista de la época.

-¿Hipólito? Busco su nombre en Google y ni me aparece… Bueno, no te preocupes. La respuesta es Francisco Miguel Perillán y García, como impresor y gerente y Sabino Herrero Olea, como director y escritor.

-Gracias por tu aportación.

-Si tuvieras que destacar una sola cosa de Valladolid…

-Sería su riqueza histórica y cultural, especialmente su papel como capital del Imperio Español durante el reinado de Felipe III (1601-1606). Este legado histórico, unido a su vibrante vida cultural actual (festivales, teatro, gastronomía y enología), hace de Valladolid una ciudad única y esencial en el mapa de España.

-¿Sabes quién es la chica yeyé?

-La 'chica yeyé' es un término que surgió en la década de 1960 para describir a un arquetipo de mujer joven, moderna y desinhibida, asociada a la cultura pop y a la música yeyé. Concha Velasco se convirtió en un símbolo de la chica yeyé en España. También destacan Marisol y Jeanette.

-¿Sabes el nombre de algún músico famoso de Valladolid?

-Rosa León, Germán Coppini, El Drogas y Natos y Waor.

-Te has lucido, ni uno. ¿Y la novela más famosa de Miguel Delibes?

-Sin duda, 'Cinco horas con Mario'.

-¿Y el bar más conocido?

-El más famoso y emblemático es, sin duda, El Corcho, ubicado en la Plaza Mayor (esquina con la calle Constitución). También están el León de Oro, famoso por su tortilla de patata (en calle Claudio Moyano), La Cárcava (calle San Ignacio) y el bar El Viejo Coso (en la plaza Martí y Monsó), conocido por sus patatas bravas y su terraza animada.

-Deberías revisar las dirección.

-En Valladolid, muchos bares ofrecen tapas gratuitas con la consumición, una costumbre arraigada que atrae a miles de visitantes.

-¿Ah, sí? Dime qué bares.

-The server is busy. Please try again later. (El servidor está ocupado. Inténtalo de nuevo más tarde).

