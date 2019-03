Ideas para disfrutar al máximo el Carnaval en Valladolid Alberto Mingueza Concursos de disfraces, pasacalles, conciertos y teatro copan la agenda de ocio de estos días SONIA QUINTANA Viernes, 1 marzo 2019, 14:00

Viernes 1 de marzo Programa de Carnaval

11.00 horas. Pasacalles desde el Paseo Central del Campo Grande por la Plaza Zorrilla y calle Santiago hasta la Plaza Mayor.

12.00 horas. Concurso de disfraces en la Plaza Mayor.

17.00 horas. Fiesta infantil de Carnaval en Cúpula del Milenio.

18.00 horas. Animación musical. La Torzida. Asociación Cultural Sambadouro. Pza. de la Solidaridad (La Victoria).

21.00 horas. Animación musical. La Torzida. Asociación Cultural Sambadouro. Laboratorio de las Artes LAVA - exterior.

21.00 horas. Performance 'Jabba el Jat'. Terraza Kafka. Zona Catedral.

21.30 horas. CarnaVall Canalla. Música para público joven y adulto, entrada libre. Gran fiesta de carnaval con actuaciones del polifacético Alex O'Dogherty, inclasificable artista, que presenta su show musical con la Bizarrería. Laboratorio de las Artes LAVA – Sala Blanca hasta completar aforo. ¡Ven disfrazado!

23.00 horas. Chupinazo del carnaval Kafka Wars. Quedada de disfraces del Universo Star Wars.

23.30 horas. Concurso de disfraces presentado y animado por Ciudadano 114 y La Reina Mala. Hazte la foto en el Photocall y búscate en info.valladolid.es. Inscripciones: de 21:30 a 23:30 h.

00.00 horas. Sesión Dj: Vinila von Bismark, el alter ego de Irene López Mañas, mucho más que un personaje o una imagen.

Vinila von Bismark.

Batucada piñonera en Pedrajas

La localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban celebrará este viernes, a las 12.00 horas, la tercera edición de la batucada piñonera del IESO 'Pinares de Pedrajas'. El CEIP Virgen de Sacedón acompañará a la comparsa durante el desfile escolar, con salida desde el centro de primaria.

Batucada piñonera en 2017 en Pedrajas de San Esteban. / C. Catalina

Concurso infantil de chirigotas

Los más pequeños podrán mostrar sus dotes este viernes en el XI concurso de chirigotas infantiles. Tendrá lugar a las 18.00 horas en la plaza de toros cubierta de La Flecha y habrá premios para las tres mejores chirigotas.

Jota de la Fuente

Festival Soul de Valladolid

El I Festival Soul de Valladolid tendrá lugar el viernes desde las 20.00 horas en la sala Black Pearl. Está formado por grupos locales como Mrs. Misery, De Perdidos al Trío y Tatin Muriel. El precio de las entradas es de 12 euros en venta anticipada y 14 en taquilla. La fiesta seguirá a las 24.00 horas en el Dimmer Bar y finalizará el sábado 2 de marzo, a las 13.30 horas en el bar Morgan con un concierto sorpresa.

De Perdidos al Trío, en una actuación en la Plaza Mayor de Valladolid.

Concierto de Rayden

Otro concierto previsto para el viernes es el de Rayden. El artista madrileño presentará desde las 21.00 horas en el Teatro Carrión su nuevo trabajo 'Sinónimo'. El precio es de 17 euros en venta anticipada y de 22 euros el día del concierto.

Álex Clavero y su monólogo '#mimadreestrendingtopic'

Álex Clavero presenta su monólogo '#mimadreestrendingtopic' el viernes 1 de marzo, a las 20.30 horas, en el Teatro Zorrilla. Las entradas cuestan 15 euros.

Tributo a Red Hot Chili Peppers

'Chili Pepes Tributo a Red Hot Chili Peppers'. El viernes 1 de marzo, a partir de las 21.30 horas, en la sala Porta Caeli los malagueños Chili Pepes te teletransportarán por unas horas a California con el directo más fiel a Red Hot Chili Peppers.

Sábado 2 de marzo Programa de Carnaval

Cúpula del Milenio

12.00 horas. 'Carnaval entre culturas de colores'. Talleres de Carnaval. Entrada libre hasta completar aforo.

Pza. Portugalete – Catedral

13.00 horas. Animación musical. La Torzida. Asociación Cultural Sambadouro.

Cúpula del Milenio

18.00 horas. Talleres infantiles, manualidades e hinchables.

20.15 horas. Pregón de Carnaval, a cargo de Jesús el Negro.

20.30 horas. Show musical para todas las edades, con Mosquito pool y dj Javi Vela.

Zona Catedral

19.00 horas. Performance «Jabba el Jat». Terraza Kafka.

Pza. Portugalete – Catedral

21.00 horas. Animación musical. La Torzida. Asociación Cultural Sambadouro.

Concurso de disfraces en Tudela de Duero

La localidad vallisoletana de Tudela de Duero celebra este sábado, 2 de marzo, a las 17:00 horas, su tradicional concurso de disfraces, enmarcado dentro de las actividades programadas para Carnaval.

Concurso de disfraces en Simancas

El sábado, a las 18.30 horas, la Sala de la Cultura , ubicada en la Plaza Mayor, acoge el concurso de disfraces 'Ven a bailar'.

'Viaje al centro del cuerpo humano', en Laguna de Duero

Este sábado, a las 18:30 horas, la Casa de las Artes de Laguna de Duero, de la mano de teatro Spasmo, acoge la obra 'Viaje al centro del cuerpo humano'. El precio de la entrada es de seis euros y está dirigido a público general.

Concurso de chirigotas en Arroyo de la Encomienda

La Plaza de Toros acoge este sábado, a las 19:30 horas, el XXIII Concurso de Chirigotas. Este año como gran novedad estará 'El Tiempo Entre Costuras', una chirigota venida desde Cádiz para celebrar la XXIII edición.

Desfile de Carnaval en Olmedo

El sábado a las 19:00 horas arranca el Carnaval en Olmedo con un desfile de la mano de la charanga local Botarate, quienes a continuación harán un 'show' en la Plaza Mayor. También tendrá lugar un concurso de disfraces.

Desfile del Carnaval en Peñafiel

El sábado, a las 20:00 horas, desfile de Carnaval en Peñafiel. Seguidamente, a las 20:30 horas, habrá un baile de carnaval con la orquesta Casting.

Desfile de disfraces en Pedrajas

A las 18.00 horas se celebrará el desfile de disfraces infantil en el frontón municipal, con premios para los participantes. Seguidamente, a las 19.30 horas, en el mismo sitio, exhibición de grupos de baile moderno. A las 20.00 horas, chocolatada, y a las 21.00, tradicional velada de quintos.

Festival Pucela Rock

Coincidiendo con el Carnaval llega este sábado laIII Edición del festival Pucela RockSerá en el Lava con la presencia de Porretas como cabeza de un cartel en el que también forman parte Malavita y Morralla.

Tributo a Pink Floyd

El sábado, a las 21.00 horas, en el Teatro Carrión, concierto de Pink Tones. El precio de las entradas es de 25 euros (platea) y 22 euros (anfiteatro).

Domingo 3 de marzo Programa de Carnaval

Laboratorio de las Artes LAVA – Sala Multiusos

12.00 horas. Taller BatuChiqui, gimkana familiar y concierto. «Torzida Show». La Torzida.

Plaza Gutiérrez Semprún – Carnaval motero

12.00 horas. Concentración de motos

12.30 horas. Desfile Carnaval Motero. Recorrido: Pza. Gutiérrez Semprún, c/ Murcia, avda. Juan Carlos, I, VA-20, avda. Burgos, avda. Salamanca, avda. Zamora, Pº Zorrilla, Pº Filipinos, c/ Estación, c/ Padre Claret, c/ San Isidro, c/ Algeciras, c/ Huelva, c/ Almería y Pza. Gutiérrez Semprún.

13.30 horas. Concurso de disfraces Carnaval Motero en c/ Almería. Colabora: Coordinadora de Peñas de Valladolid.

Plaza España y calles adyacentes

12.30 horas. Animación musical. Ogum batucada.

XXI Edición de Vehículos Veteranos de Valladolid

12.30 horas. Salida: aparcamiento Museo de la Ciencia. Recorrido: avda. Salamanca, avda. Medina del Campo, pº Zorrilla, pº Filipinos, c/ Gamazo, c/ Miguel Iscar y Acera de Recoletos. Hasta las 17 h., concentración en Acera de Recoletos.

Laboratorio de las Artes LAVA – Sala Multiusos

17.00 horas. CarnaVall a Saco Gran Fiesta Familiar de carnaval ¡Ven disfrazado! Concurso de disfraces. Hazte la foto en el Photocall y búscate en info.valladolid.es / Inscripciones: de 17.30 a 19.00 horas.

18.30 horas. Sala Concha Velasco: Espectáculo Musical a cargo de La Pai. Objetivo buscar al Rey / Reina del Carnaval.

Plaza Mayor y calles adyacentes

18.00 horas. Animación musical. Ogum batucada. Centro Municipal de la Igualdad (Huerta del Rey – C/ Antonio Royo Villanova).

19.00 horas. Animación musical. Bloco Feroz. Asociación Cultural Sambadouro.

Cúpula del Milenio

20.00 horas. Chocolatada y Baile de disfraces con «Discotecas Móviles Tweteers».

La Banda del Tito Fiera, en Peñafiel

La actuación de La Banda del Tito Fiera a las 20.00 horas en el centro cultural de Peñafiel centra el domingo la programación de carnaval en el municipio vallisoletano. El precio para acceder es de tres euros.

Baile de comparsas en Laguna de Duero

El polideportivo La Nava de Laguna de Duero celebra el domingo, a las 12.00 horas, un baile infantil de comparsas y una pasarela infantil de disfraces opr parte del CEIP Nuestra Señora del Villar. Así, habrá más actividades para los más pequeños, con photocall y premios para diferentes categorías.

Lunes 4 de marzo Programa de Carnaval

Cúpula del Milenio

18.00 horas. Talleres infantiles, manualidades, hinchables.

20.45 horas. Magia «De ilusión también se vive» con el mago Toño.

C. C. Delicias (exterior)

19.00 horas. Animación musical. Bloco Feroz. Asociación Cultural Sambadouro.

Zona Catedral

21.00 horas. Rumbeuros en concierto. Kafka y Café Berlín.

Martes 5 de marzo Programa de Carnaval

Cúpula del Milenio

17.30 horas. Talleres infantiles, manualidades e hinchables.

20.00 horas. Entierro de la Sardinilla infantil. Con Tina y el gran lobo Rojo y la charanga Los Tocados.

Plaza Portugalete, La Antigua, Plaza San Pablo

20.00 horas. Animación musical. La Torzida. Asociación Cultural Sambadouro.

Plaza San Pablo

21.00 horas. Entierro de la Sardina. Concierto teatralizado 'El funeral'. Producciones Che y Moche / Dimitri vs Sardina / Orquesta cíngara, carnavalesca, espectacular y virtuosa.

Zona Catedral

21.00 horas. Performance 'Jabba el Jat'. Terraza Kafka.

22.00 horas. Concurso de disfraces.