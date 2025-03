La fiscal pide prisión para el acusado de disparar a su vecino por tener un arsenal

La Fiscalía de Valladolid pide dos años de prisión para el hombre que se asomó por la ventana de su casa de la calle Castilla, ... en el barrio de San Pedro Regalado, para disparar «al menos en seis ocasiones» contra su vecino, que en ese momento llevaba a dos menores de edad al colegio.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora del pasado 24 de octubre cuando, al parecer, agresor y víctima mantuvieron una acalorada pero breve discusión. Eso propició que el acusado, J. C. A. C., cogiera una pistola y desde su ventana disparara balines. Los impactos causaron a la víctima, que en todo momento se encontraba con los dos niños en la vía pública, una erosión en la zona parietal de la cabeza, así como diversos hematomas en la región abdominal. «Ha habido mucho revuelo; de repente han empezado dos hombres a discutir y a dar voces y, al poco, se ha escuchado a los niños gritar, llorando por si su padre estaba bien», relataron los vecinos la misma mañana del suceso.

El incidente, al que acudió en primera instancia la Policía Municipal (detuvo 'in situ' al ahora acusado), desencadenó en un exhaustivo registro de la vivienda de J. C. A. C. El hallazgo por parte de los agentes de la Policía Nacional fue relevante: dos armas de fogueo modificadas con posibilidad de disparo real, varias pistolas de aire comprimido y armas blancas modificadas como cuchillos, navajas, machetes, pinchos metálicos, 'shurikens', flechas de punta metálica, estrella tipo navaja, proyectiles artesanales, puñales y un chaleco antibalas. Asimismo, también encontraron munición de todo tipo de calibres.

Un delito leve

Es precisamente por estos últimos hechos, el hallazgo de todo tipo de armas, por lo que el Ministerio Público pide los dos años de privación de libertad. La presunta agresión contra su vecino se queda en un delito leve de lesiones por el que la Fiscalía solicita una multa de 1.080 euros. Asimismo, el escrito provisional incluye la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 50 metros, tanto de su domicilio habitual como del lugar de trabajo, así como de las zonas que frecuenta la víctima.

En concepto de responsabilidad civil, continúa la fiscal del caso, el acusado deberá indemnizar al herido en una cuantía de 350 euros y en 101 euros al Sacyl por la asistencia médica recibida.

El juicio, aún sin fecha, se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid.