¡Pucela, pa' fuera lo malo!

Le llaman virus, nueva moda, epidemia, eso también. Le dicen marea, calentura, el fenómeno, fiebre OT. Este sábado no hubo termómetros suficientes para tanta axila en la Plaza Mayor. Qué llenazo, madre. No satisfechos con la tele, la radio, el Twitter e Instagram, no contentos con Youtube, redes sociales, revistas y Spotify, miles de personas (chavalería a tutiplén) se acercaron al centro para ver de cerca a los cantantes de OT, para acribillarles a stories, asaetearlos a flashazos, secuestrarlos durante un segundo con el móvil para compartirlo luego por 'wasap'. Sin datos y a lo loco.

Si es fiebre lo de anoche, ¿usted qué opina doctor? Pues que indudable la calentura, que bien presente el dolor de garganta de tanto gritar y gritar, que escalofríos en las primeras filas, que sudores adolescentes, lipotimias, mareos, etecé. Que imposible no sucumbir al contagio de canciones que ya son proceso viral. Yque como si pandemia la cosa fuera, se expande con un simple contacto, la primera escucha basta. Lo comprueba Agoney, cuando saca a pasear vozarrón y falsete para cantar 'Quizás', el primer 'single' de su carrera en solitario. «Estoy emocionado. Hace apenas dos días que se estrenó y ya os la sabéis. Me hace muy feliz».

Porque Valladolid se sabe todas. Todas. Las 27 canciones (desde 'I'm still standing' hasta 'La revolución sexual') de un concierto que se pasa en un suspiro. Poco más de hora y media. Tiene parte de culpa que muchas de las piezas fueran las versiones jibarizadas que cantaron en el concurso: con las estrofas recortadas, los puentes volados por los aires, los estribillos mutilados, como si la tele tuviera miedo de que hiciéramos 'záping' a mitad de canción, como si se asustaran de las que duran más allá de dos minutos, como si no se confiara lo suficiente en una versión completa de 'La Bikina', una pieza de 1964 que de repente es coreada por miles de 'millenials', que convierten en himno el «altanera, preciosa y orgullosa». Los cantantes se van despojando de ese repertorio hecho picadillo por la escaleta televisiva y empiezan a construir el suyo propio. Con 'hitazos' que ya han sido carne de chiringuito, de verbena y after. Como 'Ni la hora', de Ana Guerra. Como 'Teléfono' de Aitana. Como 'Lo malo', celebración feminista y veraniega, el bingo de la noche.

Los exconcursantes de OT, volcados con una abarrotada Plaza Mayor de Valladolid. / Ricardo Otazo

Hubo algo (mucho) de despedida en este concierto, el último que ofrecen juntos. Por eso, tal vez, llora Aitana cuando termina de compartir 'No puedo vivir sin ti' junto a Cepeda, y un beso en la frente alimenta la carpeta juvenil. Por eso termina la noche con un abrazo colectivo de los cinco sobre un escenario que ha vivido estrenos, como 'Por ti estaré', que Cepeda («las canciones cuentan más que cantan») interpreta junto a ManuGuix, profesor de la academia y director musical de un concierto que ofreció momentos brutales, como el 'Procuro olvidarte' de Aitana, y la plaza con el aliento contenido. En el resto, no. En el resto, el público grita, canta, agita globos y pancartas como si la noche fuera un cásting para la próxima edición del concurso. Porque ni aún echando pa fuera lo malo, tiene visos de que pase pronto la fiebre OT.

Listado de canciones

Este fue el listado de canciones del concierto de Valladolid. -'I'm still standing' (Agoney, Ana Guerra, Aitana, Roi y Cepeda)-'Let me entertain you' (Roi)-'Running' (Ana Guerra y Agoney)-'Don't you worry about a thing' (Ana Guerra y Manu Guix')-'Say you won't let go' (Cepeda)-'Con las ganas' (Ana Guerra y Aitana)-'Manos vacías' (Agoney)-'Arde' (Aitana)-'No puedo vivir sin ti' (Aitana y Cepeda)-'Esta vez' (Cepeda)-'Llegas tú' (Cepeda)-'A quién le importa' (Agoney, Ana Guerra, Aitana, Roi y Cepeda)-'Por una vez más' (Roi)-'Heaven' (Roi)-'La llamada' (Roi)-'Eloíse' (Agoney)-'Por ti estaré' (Cepeda)-'Quizás' (Agoney)-'A-yo' (Agoney)-'La bikina' (Ana Guerra)-'Ni la hora' (Ana Guerra)-'Procuro olvidarte' (Aitana)-'Teléfono' (Aitana)-'Lo malo' (Aitana y Ana Guerra)-'Camina' (Agoney, Ana Guerra, Aitana, Roi y Cepeda)-'La revolución sexual' (Agoney, Ana Guerra, Aitana, Roi y Cepeda)